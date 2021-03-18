Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил на недавнем заседании действующего координационного совета по обеспечению правопорядка в республике, что все ответственные лица — как работники органов исполнительной власти, выступающие в качестве заказчиков и кураторов, так и подрядчики, исполнители заказов — должны жестко контролироваться.

«Историю каждого объекта и человека нужно знать. Почему не соблюли сроки, не выполнили свои обязательства по контракту подрядчики, чиновники, кто в действительности виноват? Знать детали и не подпускать виноватых ни к одному объекту в будущем — вот обязанности всех, кто задействован в реализации нацпроектов, в контроле и в исполнении», — подчеркнул руководитель субъекта.

Первый вице-премьер Микаил Илезов рассказал заседателям о количестве мероприятий, проведенных в республике в рамках реализации нацпроектов в 2020 году. По его словам, на достижение результатов и целевых показателей по региональным проектам было проведено более 150 мероприятий и потрачено средств в размере 8,7 млрд рублей.

«Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий региональных проектов, в истекшем году составил 8,7 млрд рублей. В республике было создано 12 объектов дошкольного образования (на 2 640 мест) и 5 объектов общего образования (на 3 130 мест). Также значительно улучшена инфраструктура спорта: создан центр спортивной подготовки в Мужичи, футбольные поля и спортивные площадки. Повышены экологические условия проживания жителей путем реконструкции прудов в Назрани и Карабулаке. Медицинские учреждения оснащены современным оборудованием в количестве 107 единиц. Завершена реконструкция 3 домов культуры в сельских поселениях Нестеровское, Экажево и Алхасты, построены новые в Экажево и Нестеровское в рамках регионального проекта «Культурная среда», — перечислил зампред правительства Микаил Илезов ключевые объекты строительства и реконструкции в 2020 году.

Было отмечено, что даже с учетом направленного в середине ноября 2020 года на строительство школ дополнительного финансирования в размере 1 млрд 700 млн рублей, республика продемонстрировала положительную динамику по освоению средств. Успешно реализованы региональные проекты. Некоторые ведомства закрыли все вопросы даже досрочно, к примеру, ГУ «Ингушавтодор», республиканские Минприроды, Минтруда, Минкультуры, Минспорта.

Первый вице-премьер проинформировал участников заседания, что на текущий 2021 год подписано 34 соглашения о предоставлении средств из федерального бюджета на 8 млрд 825 млн 961 тыс. руб. По состоянию на 17 марта текущего года объем законтрактованных средств составляет 5 млрд 129 млн 434 тыс. рублей, или 58% от предусмотренного объема (подписано 12 контрактов), планируется подписать полный объем к 1 апреля 2021 г.

В ходе правительственного совещания была также отмечена и работа правоохранительных органов по контролю в сфере реализации нацпроектов. Надзорную деятельность осуществляют правоохранительные органы, в частности, прокуратура республики, по данным которой в 2020 году выявлено 167 нарушений законодательства. За их допущение к административной ответственности привлечены кураторы направлений.