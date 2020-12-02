— Прием состоится с 12 до 20 часов, — уточнила она. — В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции личный прием граждан будет осуществляться строго по предварительной записи.

Граждане, предварительно записавшиеся на личный прием, прибывают заблаговременно, но не ранее чем за 10 минут до наступления времени проведения личного приема.

Допуск граждан в помещения для личного приема, предварительно не записавшихся или пришедших с опозданием указанного в предварительной записи времени, не предусмотрен.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в рамках организации и проведения личного приема граждан предписывается:

— обязательное наличие у граждан, прибывающих на прием, маски и перчаток;

— соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра в период ожидания и при непосредственном проведении личного приема;

— заблаговременная подготовка гражданами, записанными на личный прием, обращения в письменной форме;

— оптимизация времени приема каждого гражданина, с ограничением его общей продолжительности до 15 минут;

— не допускаются на личный прием лица, находящиеся на карантине или самоизоляции, а также по медицинским показаниям (повышенная температура, насморк и др.).

Собеседница подчеркнула, что в местах личного приема граждан будет дополнительно организовано дежурство медицинского персонала в целях проведения бесконтактной термометрии, визуального осмотра на предмет наличия симптомов острого респираторного заболевания, а также для оказания первой медицинской помощи.

— Просьба отнестись к вышеуказанным мерам безопасности с пониманием и соблюдать установленные рекомендации в интересах себя и окружающих вас людей, — отметила Сампиева. — Личный прием в Управлении Росгвардии по Республике Ингушетия будет осуществляться при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта) по адресу: г. Назрань, ул. Фабричная, д. 1 (полк, 105 массив). Номер для предварительной записи: +7 (8732) 77-05-96.