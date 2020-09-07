Этому событию предшествовал референдум, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал референдум 2014 года эталоном демократии.

«Выбор, который мы сделали в 2014 году, был цивилизационный. Мы боролись не за зарплаты и пенсии, мы хотели вернуться на свою родную историческую родину. Шесть лет назад мы ясно показали всему миру, что главным творцом истории является народ, объединенный общими идеалами», — заявил в одном из своих интервью СМИ Сергей Аксенов.

С 2015 года День воссоединения Крымского полуострова с Россией отмечают каждый год. Из-за угрозы распространения коронавируса в текущем году часть массовых мероприятий пришлось отменить. Но в социальных сетях был запущен флешмоб #крымроссия2020 в Instagram. С его помощью пользователи соцсетей смогли в своем профиле разместить фото с использованием маски «Я люблю Крым» и поздравить крымчан с Днем воссоединения полуострова с Россией.

Как сообщало РИА «Новости», в этот день все же состоялся праздничный автомотопробег «Симферополь — Севастополь, гора Гасфорта», в котором приняли участие ополченцы, участники событий «Крымской весны», члены мотоклуба «Ночные волки» и все желающие.

Стартовал пробег в Симферополе в 10:00 от здания крымского правительства. А в конечной точке маршрута, у горы Гасфорта, прошла торжественная церемония высадки саженцев крымского клена, хвойных и плодовых деревьев в рамках акции «Русский лес». Аллею назвали «Крымская весна». Помимо этого, на горе Гасфорта прошла выставка ретро и современной техники, а также концертная и развлекательная программы в движущихся декорациях.

Отмечая историческое значение события, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сказал:

«Для людей, которые не живут в городе-герое Севастополе, сложно понять, что залог стабильности и спокойствия — это триколор, который развевается над зданием, это привычка в полдень сверять часы по залпу орудий из Константиновской батареи, стоящие в бухтах корабли Черноморского флота. Всего этого могло не быть, если бы не решимость горожан, верность исторической памяти и Родине, которую севастопольцы бережно хранили все предыдущие годы. Всего этого могло не быть, если бы не наш Президент Владимир Путин, который поддержал выбор севастопольцев и крымчан».

Напомним, что воссоединению Крыма с Россией предшествовал политический кризис на Украине, начавшийся в ноябре 2013 года и вызванный отказом официальных властей от подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

«Сторонники евроинтеграции потребовали отставки президента и правительства страны. Волна беспорядков, начавшаяся в Киеве, перекинулась на другие украинские города и регионы. Однако власти Автономной Республики Крым (АРК) отказались поддерживать оппозицию. 4 февраля 2014 года президиум Верховного совета республики постановил инициировать проведение общекрымского опроса о статусе полуострова «в условиях политического кризиса и рвения к власти групп национал-фашистского толка», — пишет в своей обзорной статье ИА ТАСС.

К концу месяца в результате госпереворота власть на Украине перешла к оппозиции, а президент Виктор Янукович покинул Киев. 23 февраля исполнение обязанностей главы государства было возложено на нового спикера Верховной Рады Александра Турчинова.

В тот же день произошло событие, вызвавшее массовые протесты русскоязычного населения на юго-востоке Украины и в Крыму. Депутаты отменили закон, предусматривающий предоставление русскому языку статуса регионального в ряде областей страны.

23 февраля 2014 года у здания Верховного совета республики началась бессрочная акция протеста. Пророссийски настроенные жители полуострова не желали признавать новое украинское правительство. Основным требованием митингующих было отделение Крыма от Украины. В Севастополе также прошел митинг, в ходе которого главой города был избран предприниматель Алексей Чалый. Аналогичные акции прошли в Керчи и других городах Крыма, на полуострове стали формировать отряды самообороны.

«26 февраля в Симферополе у стен крымского парламента произошли столкновения между сторонниками новых украинских властей и пророссийски настроенными жителями Крыма, пришедшими на митинг. В результате беспорядков два человека погибли, более 30 получили ранения. Работа Верховного совета была блокирована. На следующий день, после освобождения здания и возобновления работы парламента, депутаты отправили в отставку правительство Анатолия Могилева и назначили новым премьер-министром АРК лидера местного движения «Русское единство» Сергея Аксенова», — пишет ТАСС, восстанавливая хронику событий тех дней.

27 февраля 2014 года Верховный совет республики назначил дату проведения референдума по вопросу статуса Крыма — 25 мая того же года.

1 марта Сергей Аксенов обратился к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на территории полуострова. В связи с обострением ситуации в регионе референдум о статусе Крыма решено было перенести на 30 марта. В тот же день Совет Федерации РФ дал согласие главе государства на использование российских Вооруженных сил на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране. Депутаты горсовета Севастополя 1 марта проголосовали за неподчинение киевским властям и за поддержку проведения в Крыму референдума о расширении статуса автономии.

6 марта Верховный совет Крыма обратился к Президенту России с просьбой включить республику в состав Российской Федерации в качестве ее субъекта и назначил референдум на 16 марта. В этот же день Севастопольский городской совет принял постановление об участии в общекрымском референдуме. 11 марта была подписана Декларация о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя.

На общекрымский референдум 16 марта были вынесены два вопроса. Первый — «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта РФ», и второй — «Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?»

Вопрос считался одобренным, если его поддержат более 50% проголосовавших граждан. Бюллетени были напечатаны на трех языках — русском, украинском и крымско-татарском. По результатам голосования 96,77% граждан (или 1 млн 233 тыс. 2 человека) в Крыму и 95,6% (262 тыс. 41 человек) в Севастополе высказались за воссоединение с Россией. Явка в Крыму составила 83,1%, в Севастополе — 89,5%. За проведением референдума следили более 50 наблюдателей из 21 страны, в том числе Израиля, Франции, Италии. Большинство государств — членов ООН не признало плебисцит о статусе Крыма.

По итогам референдума, 17 марта 2014 года Верховный совет республики принял постановление, в котором Крым был провозглашен независимым суверенным государством. В документе также содержалось обращение к России с предложением о принятии Крыма в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики. В тот же день крымский парламент был переименован в Государственный совет Республики Крым, Севастопольский городской совет — в Законодательное собрание. Госсовет Крыма признал расположенную на полуострове государственную собственность Украины собственностью республики и постановил, что с 17 марта в Крыму «не применяется законодательство Украины, не исполняются решения Верховной Рады и иных госорганов Украины, принятые после 21 февраля 2014 года». Севастопольский горсовет единогласно принял постановление о вхождении Севастополя в состав России в качестве отдельного субъекта Федерации — города федерального значения.

18 марта 2014 года Президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов. Украина, США, Европейский союз не признали независимость Крыма и воссоединение его с Россией.

21 марта того же года Путин подписал закон о ратификации договора, а также конституционный закон о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ в качестве субъектов Федерации. Президент также подписал указ об образовании Крымского федерального округа, в который вошли Республика Крым и город федерального значения Севастополь (28 июля 2016 года Крымский округ был упразднен, Республика Крым и Севастополь включены в состав Южного федерального округа). Вечером в Москве, Севастополе и Симферополе был дан праздничный салют.

11 апреля 2014 года принята Конституция Республики Крым, согласно которой государственными языками являются русский, украинский и крымско-татарский.

История Крымского полуострова, связанная с Россией, восходит к эпохе правления Екатерины Второй.

В 1783 году Екатерина II издала манифест о принятии Крыма состав Российской империи. На полуостров вошли русские войска Александра Суворова. Вблизи Херсонеса заложен город, позднее получивший имя Севастополь. Датой его основания считается 3 (14) июня 1783 г.

В 1787 году Екатерина II совершила путешествие в Крым. Войдя в 1796 году в состав Новороссийской губернии, в 1802 г. полуостров образовал административную единицу.

В XIX в. начинается экономический подъем, прокладываются дороги. При князе Михаиле Воронцове начинает обустраиваться Ялта, Южный берег превращается в курорт.

К середине XIX века в Севастополе создается главная база Черноморского флота, откуда в 1853 году вышла русская эскадра адмирала Павла Нахимова, разгромившая турецкий флот в Синопском сражении. Тогда, в результате неразрешенных политических противоречий, начинается Крымская война между Россией и Турцией, Англией, Францией и, позднее, Сардинией.

В 1854 году вражеский десант высаживается под Евпаторией. Главнокомандующий русской армией князь Александр Меншиков, пытаясь задержать наступление противника, проигрывает сражение на реке Альма, но не дает врагу блокировать Севастополь. Начинается осада, длившаяся с сентября 1854 по сентябрь 1855 года. Во главе защитников становятся выдающиеся военачальники: адмиралы Владимир Корнилов и Павел Нахимов, которые погибнут, обороняя город. Успешно противостоять неприятелю помогает оборона, созданная фортификатором генералом Эдуардом Тотлебеном.

Под Балаклавой русские успешно проводят операцию, но вскоре терпят поражение в Инкерманском бою. В мае англо-французский флот захватывает Керчь и входит в Азовское море. В июне проваливается вражеская попытка штурма Севастополя. Поражение на Черной речке приводит к взятию французами Малахова кургана, после чего защитники оставляют Южную сторону Севастополя, который был возвращен России по окончании войны в обмен на определенные уступки.

В 1874 году в Крыму строится железная дорога, соединившая его с материковой Россией. Отныне полуостров начинает развиваться как курортный регион империи.

Мирную жизнь в истории Крыма прервали события Первой мировой войны (1914-1918 гг.). Главную задачу выполнял Черноморский флот, авианесущие корабли которого впервые в мире предприняли в 1916 году бомбардировку турецкого порта Зонгулдак с воздуха.

После революционных событий в Петрограде 1917 года в январе 1918 г. большевики взяли власть в Феодосии, Керчи, Ялте и Симферополе.

Весной 1918-го Крым занимают германские войска. При их поддержке власть переходит к Крымскому краевому правительству, которое сменило в ноябре 1918 г. Второе Крымское краевое правительство, уже под патронатом Антанты.

С апреля по июнь 1919 года Крым находится в руках правительства Крымской Советской Социалистической Республики. В июле полуостров уже под управлением правительства Юга России генерала Антона Деникина, смененного затем Петром Врангелем.

В январе-марте 1920-го войска генерала Якова Слащева обороняли Крым от атак советских армий. После тяжелых боев Красная армия в ноябре 1920 года прорвалась через Перекоп. Белая армия покинула Крым, уйдя в эмиграцию.

В 1941 году началась Великая Отечественная война. До июля 1942 года советские войска героически обороняли Крым и Севастополь. Выдержав три штурма, только под напором превосходящего неприятеля, лишенный поддержки с материка, гарнизон оставил город. Потери были огромными. При этом гибли не только моряки и солдаты, но и мирное население. На востоке полуострова не успевшие уйти на Тамань советские войска продолжили оборону в Аджимушкайских каменоломнях.

В апреле 1944-го советские войска 4-го Украинского фронта начали бои по освобождению Крыма от немецко-фашистских войск. К 13 апреля были освобождены Симферополь и Феодосия. 9 мая — Севастополь, в 1945 году приказом Верховного главнокомандующего названный городом-героем.

19 февраля 1954 года Президиум Верховного совета СССР издал Указ «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР». Последствия этой политической ошибки начали сказываться спустя полвека.