Кстати, полное название газеты звучало так — «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и в иных окрестных странах». Сегодня вряд ли можно встретить издание с таким длинным названием, но в то время это считалось вполне уместным.

В советское время также существовал День советской печати, который отмечался 5 мая и был приурочен к выходу первого номера большевистской газеты «Правда».

Как и во всей России, в Ингушетии тоже существуют свои печатные издания, некоторые из них имеют почти столетнюю историю. К их числу относится одно из старейших печатных изданий республики — газета «Наьсархо» («Назрановец»), которой в 2018 году исполнилось 80 лет. Этот печатный орган в разные годы выходил в свет под названиями «Колхозник» («Колхозхо»), «Путь Ленина» («Ленина никъ»), «Голос Назрани» («Наьсарен Оаз»). Несомненно, к старейшим печатным изданиям относится и сунженская районная газета «Знамя труда» («Къахьегама байракх»), первый номер которой вышел в 1925 году, всего лишь на два года позже самого старейшего издания Ингушетии — газеты «Сердало» (1923).

Всего в Ингушетии на сегодняшний день шесть муниципальных газет, две республиканские газеты — «Ингушетия» и «Сердало», и два журнала — «Литературная Ингушетия» и «Села1ад» («Радуга»). Из не названных выше муниципальных — малгобекские городская и районная газеты «Вести Малгобека» и «Народное слово», городская «Голос Назрани», карабулакская «Керда ха» («Новое время»).

Время показало, что у нас была, есть и будет своя сильная профессиональная команда журналистов, из поколения в поколение передающая по эстафете богатый опыт, накопленный багаж знаний, имеющая свои традиции и готовая способствовать своим словом дальнейшему развитию нашей республики.

Коллектив республиканской общественно-политической газеты «Ингушетия» и Ингушское региональное отделение Союза журналистов России искренне поздравляют всех своих коллег с этим знаменательным днем, желают их семьям здоровья, счастья и благополучия! С праздником вас, дорогие коллеги!