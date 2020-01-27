Исследователи отмечают, что в каждом регионе уровень желаемых зарплат разный. Москвичи идеальной зарплатой считают 104 тысячи рублей в месяц, а жители Северной столицы — 102 тысячи рублей.

В то же время в Новосибирске довольны были бы зарплатой в размере 90 тысяч рублей, в Ростове-на-Дону желаемая зарплата — 87 тысяч рублей, а в Нижнем Новгороде — 70 тысяч рублей. Об исследованиях подобных предпочтений в Ингушетии ничего неизвестно. Существуют лишь данные о средней зарплате в республике: в прошлом году она была (да и остается) одной из самых низких в стране и составляла чуть более 20 тыс. рублей.