Хотеть не вредно

Россияне мечтают о зарплате в 200 тыс. рублей

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26% россиян рассчитывают на заработок в размере от 100 до 200 тысяч рублей. Об этом пишет в понедельник утром RT со ссылкой на соответствующее исследование. Лишь 4% соотечественников были бы удовлетворены доходом менее 30 тысяч рублей. В среднем по России граждане хотят зарабатывать 92 тысячи рублей в месяц.

Исследователи отмечают, что в каждом регионе уровень желаемых зарплат разный. Москвичи идеальной зарплатой считают 104 тысячи рублей в месяц, а жители Северной столицы — 102 тысячи рублей.

В то же время в Новосибирске довольны были бы зарплатой в размере 90 тысяч рублей, в Ростове-на-Дону желаемая зарплата — 87 тысяч рублей, а в Нижнем Новгороде — 70 тысяч рублей. Об исследованиях подобных предпочтений в Ингушетии ничего неизвестно. Существуют лишь данные о средней зарплате в республике: в прошлом году она была (да и остается) одной из самых низких в стране и составляла чуть более 20 тыс. рублей.

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