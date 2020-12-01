По информации из Минтруда России, персональное информирование запускается на базе единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). К примеру, родителям, зарегистрированным на портале «Госуслуг», с их согласия будут приходить уведомления о положенных мерах поддержки на детей, в том числе о единовременном пособии при рождении ребенка, по уходу за ребенком до 1,5 лет, ежемесячных выплатах до 3 лет в рамках нацпроекта «Демография».

Персональное информирование смогут получать также пенсионеры, безработные и другие категории граждан о тех мерах соцподдержки, которые предоставляются Министерством труда и социальной защиты, Пенсионным фондом, Фондом социального страхования, а также подведомственными им учреждениями.

По сообщению из пресс-службы Минтруда России, информирование граждан в личном кабинете на портале «Госуслуг» полноценно заработает до конца этого года. Получить персональную консультацию о своем праве на соцподдержку сегодня можно и в многофункциональных центрах. В дальнейшем Минтруд запустит еще один формат информирования — персональные консультации по телефонному номеру или через чат-бот единого контакт-центра, который планируют запустить во втором полугодии 2021 года.

Нововведение связано с тем, что многие граждане не знают, что имеют право на определенные льготы, меры соцподдержки, субсидии, различные выплаты.

К слову, с 1 декабря появились и другие законодательные изменения. Так, отныне все медработники, работающие в ковидных госпиталях и с больными ковидом, могут пожаловаться на неполучение надбавок, либо их неполную выплату, либо если они были выплачены не вовремя через сайт «Госуслуг». По результатам рассмотрения жалобы будет проведена проверка.

А еще прекращает свое действие государственная «акция» — оплата штрафов и госпошлин со скидкой 30% через «Госуслуги». С 1 января 2021 года госпошлины и штрафы нужно будет оплачивать в размере 100%.