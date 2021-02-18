Монтаж, техобслуживание и ремонт сетей потребителей, в том числе в формате «электрик на час» (без отвлечения персонала от работ по обеспечению надёжной работы сетевого комплекса). Перевод в «цифру» процедуры ТП объектов генерации и сетевого хозяйства. Конструктор для формирования пакетов услуг с учётом региональных потребностей.

Уже сегодня многие вопросы техприсоединения (ТП) потребителей решаются онлайн с помощью портала электросетевых услуг (портал-тп.рф), а также мобильного приложения (доступно в Google Play или AppStore).

Рассчитать необходимую мощность и стоимость ТП на специальных калькуляторах. Найти точку подключения на интерактивной карте. Подать заявку, заверить документы электронной подписью, оплатить банковской картой. Проконсультироваться со специалистом через интернет-приёмную. Получить информацию о работе сетевой организации (тарифы и затраты, порядок подключения, типовые документы), а также данные о плановых отключениях.

При этом в 2020 году перечень услуг был существенно расширен: реализован упрощенный порядок ТП для категории до 150 кВ через интерактивные сервисы, переведены в электронный формат процедуры восстановления ранее выданных документов.

На портале электросетевых услуг тестируются новые сервисы для внедрения 2021 году. Уже осуществляется приём заявок на установку и замену приборов учёта по закону № 552-ФЗ, потребители получат доступ к данным «умных» счётчиков в личном кабинете.

Раскрытие информации по нарушениям электроснабжения и рассылка уведомлений зарегистрированным пользователям.

Типовые нетарифные услуги: техобслуживание и ремонт сетей потребителя, аренда и услуги по размещению оборудования, строительно-монтажные работы и др.