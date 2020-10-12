Экскурсия

«Вместе ярче»

«Россети Северный Кавказ» знакомят студентов-энергетиков с работой питающих центров региона

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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» провели для студентов Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа имени Т. Х. Цурова экскурсию на питающий центр 110/35/10 кВ «Плиево».

Энергетики рассказали ребятам о важности бережного отношения к ресурсу, познакомили с возможностями и преимуществами энергосберегающих технологий и напомнили основные правила безопасного обращения с электричеством. Студенты решали ситуационные задачи, предлагали свои идеи экономии, составляли список советов «Простые способы экономии электроэнергии».

«Фестиваль «Вместе ярче» давно стал ожидаемой частью нашей работы. Формирование у молодёжи энергосберегающей модели поведения, ориентированной на умное и ответственное отношение к природным ресурсам, — миссия почетная и благодарная, — отметил заместитель начальника Малгобекских РЭС по энергосбытовой деятельности Илез Даурбеков, ответственный за организацию мероприятия. — Но сегодня мы преследуем еще одну, не менее важную цель. Поскольку в гостях у нас будущие энергетики, мы поделились с ними концепцией программы ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030». Её суть — обеспечение надежности и качества электроснабжения, доступа к инфраструктуре в новой цифровой среде. И именно поэтому площадкой для лекции выбрана «Плиево». «Самостоятельная и интеллектуальная» — она в разы превосходит аналоги, действующие на территории республики. Идеальное место, чтобы прочувствовать атмосферу и специфику профессии».

Вторым шагом знакомства студентов с профессией стало посещение филиала «Ингушэнерго». Специалисты предприятия рассказали будущим коллегам об истории развития и основных направлениях деятельности электросетевой компании, её корпоративной, социальной и кадровой политике.

Напомним, Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе ярче» проводится при поддержке Минэнерго России, Минпросвещения России, Министерства науки и высшего образования России, Минкультуры России, Федерального агентства по делам молодежи, Российского движения школьников, Госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Его цель — популяризация среди населения культуры бережливого отношения к природе и демонстрация современных энергоэффективных технологий, используемых в различных секторах экономики России.

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