Всего в регионе зафиксировано 208 нарушений охранных зон ЛЭП напряжением 6-110 кВ. Самые распространенные — самозахват территории с ограждением воздушных линий, строительство зданий и складирование грунта в непосредственной близости от объектов высокого напряжения.

«Мы говорим о нарушении, цена которого в лучшем случае — обесточенные населенные пункты, в худшем — человеческая жизнь, — говорит главный инженер филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев. — Для производства ремонтно-восстановительных работ сотрудникам энергокомпании необходим постоянный беспрепятственный доступ к оборудованию, будь то воздушные и кабельные линии электропередачи или трансформаторные подстанции. Ведь даже незначительное повреждение может привести к длительному перерыву в подаче ресурса целым населенным пунктам, если оперативный персонал на специальной технике не сможет добраться до нужного объекта. И это, повторюсь, лучший вариант развития сценария. А если погибнет человек? Подобных прецедентов в республике более чем достаточно».

По каждому случаю энергетиками составлены акты о нарушении охранных зон. Уведомления о необходимости их устранения были вручены инициаторам незаконных застроек. Кроме того, соответствующие письма направлены в администрации населенных пунктов, правительство Ингушетии, Кавказское управление Ростехнадзора по республике, региональные прокуратуру и МВД, Ингушское управление Федеральной службы безопасности РФ.

«В подобных ситуациях возможны только два варианта — снос незаконно возведенных строений или, при наличии технической возможности, перенос ЛЭП за счет владельцев объектов. И мы ждём от соответствующих структур принятия необходимых решений. К сожалению, полномочия энергокомпании на этом заканчиваются. И поэтому мы призываем и органы местного самоуправления, и общественность занять более активную позицию в этом вопросе», — подчеркнул Рамазан Таршхоев.

Филиал «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» напоминает: охранная зона — это часть земного, воздушного и водного пространства по обе стороны ЛЭП от крайних проводов. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г., допустимое расстояние установлено: 2 метра — для ВЛ ниже 1 кВ; 10 метров — для ВЛ 1-20 кВ; 15 метров — для ВЛ 35 кВ; 20 метров — для ВЛ 110 кВ; 100 метров — для ВЛ через водоёмы.

Охранные зоны электроустановок — территория с особыми условиями использования. Любые действия — строительство объектов, организация автостоянок и даже обрезка и вырубка деревьев — должны быть согласованы с гарантирующим поставщиком. Для получения разрешения не позднее чем за 15 рабочих дней до начала работ юридические и физические лица обязаны подать заявление в энергокомпанию.