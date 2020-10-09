Безопасность

«ЛЭП-стоп»

«Россети Северный Кавказ» зафиксировали в Ингушетии 208 нарушений охранных зон ЛЭП

0

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» в рамках информационной кампании по предупреждению электротравматизма сторонних лиц в очередной раз обращают внимание общественности на проблему нарушения охранных зон линий электропередачи (ЛЭП).

Всего в регионе зафиксировано 208 нарушений охранных зон ЛЭП напряжением 6-110 кВ. Самые распространенные — самозахват территории с ограждением воздушных линий, строительство зданий и складирование грунта в непосредственной близости от объектов высокого напряжения.

«Мы говорим о нарушении, цена которого в лучшем случае — обесточенные населенные пункты, в худшем — человеческая жизнь, — говорит главный инженер филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев. — Для производства ремонтно-восстановительных работ сотрудникам энергокомпании необходим постоянный беспрепятственный доступ к оборудованию, будь то воздушные и кабельные линии электропередачи или трансформаторные подстанции. Ведь даже незначительное повреждение может привести к длительному перерыву в подаче ресурса целым населенным пунктам, если оперативный персонал на специальной технике не сможет добраться до нужного объекта. И это, повторюсь, лучший вариант развития сценария. А если погибнет человек? Подобных прецедентов в республике более чем достаточно».

По каждому случаю энергетиками составлены акты о нарушении охранных зон. Уведомления о необходимости их устранения были вручены инициаторам незаконных застроек. Кроме того, соответствующие письма направлены в администрации населенных пунктов, правительство Ингушетии, Кавказское управление Ростехнадзора по республике, региональные прокуратуру и МВД, Ингушское управление Федеральной службы безопасности РФ.

«В подобных ситуациях возможны только два варианта — снос незаконно возведенных строений или, при наличии технической возможности, перенос ЛЭП за счет владельцев объектов. И мы ждём от соответствующих структур принятия необходимых решений. К сожалению, полномочия энергокомпании на этом заканчиваются. И поэтому мы призываем и органы местного самоуправления, и общественность занять более активную позицию в этом вопросе», — подчеркнул Рамазан Таршхоев.

Филиал «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» напоминает: охранная зона — это часть земного, воздушного и водного пространства по обе стороны ЛЭП от крайних проводов. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г., допустимое расстояние установлено: 2 метра — для ВЛ ниже 1 кВ; 10 метров — для ВЛ 1-20 кВ; 15 метров — для ВЛ 35 кВ; 20 метров — для ВЛ 110 кВ; 100 метров — для ВЛ через водоёмы.

Охранные зоны электроустановок — территория с особыми условиями использования. Любые действия — строительство объектов, организация автостоянок и даже обрезка и вырубка деревьев — должны быть согласованы с гарантирующим поставщиком. Для получения разрешения не позднее чем за 15 рабочих дней до начала работ юридические и физические лица обязаны подать заявление в энергокомпанию.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Национальной библиотеке Ингушетии прошло мероприятие, посвященное Малгобекской оборонительной операции
Сотрудники Ингушского краеведческого музея возложили цветы к монументу «Курган славы»
В городе воинской славы Малгобеке Ингушетии торжественно открыли реконструированный памятник-мемориал
На придомовых территориях в Малгобеке завершается установка новых детских площадок
Главный фаворит Кубка России по греко-римской борьбе 2020 — Муса Евлоев
Испытательной лабораторией Россельхозцентра по Ингушетии в текущем году обследовано 11 тысяч тонн зерна
В краеведческом музее Ингушетии состоялось мероприятие, посвященное 77-летию битвы за Кавказ
К 250-летию единения Ингушетии с Россией в Малгобеке провели общегородской субботник
МегаФон назвал новые места притяжения россиян
В столице Ингушетии прошла выставка войлочных ковров Зейнеп Дзараховой
В Ингушетии за весь период выявили более 6,1 тыс. случаев заболевания Covid-19

Главное

Яндекс.Метрика

 