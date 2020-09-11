По количеству выявленных фактов энерговоровства впереди бытовой сектор — 271 из 309. По объему похищенного ресурса бессменная пальма первенства у юридических лиц — 18,8 млн кВт. ч, или 91,7%, украденных киловатт. В списке крупных случаев значатся ГУП «Сунженское дорожное ремонтно-строительное управление» — хищение на 13,2 млн рублей, ООО «Контакт» — 7,5 млн рублей, ООО «Лима» — чуть более 6 млн рублей.

«Мы сознательно регулярно публикуем данные компаний, выбравших такой сомнительный способ «экономии» на энергоресурсе. Это правильно, когда широкому кругу общественности, в том числе и бизнес-сообществу, доступна информация о предприятиях, которые не гнушаются обманом. 127 млн рублей — сумма, которую нам удалось вернуть по итогам семи месяцев напряженного труда, значительная для региональной энергосистемы. Это, к примеру, электрификация более 20 улиц в районах новостроек, где люди десятилетиями живут при тусклом свете, ремонт и обслуживание оборудования, запитывающего сотни больниц и школ, — отмечает директор филиала «Ингушэнерго» Адам Цечоев. — Воровство ресурса, с нашей точки зрения, эквивалентно полному безразличию к тому, как будут лечиться наши родители, учиться наши дети, жить наш народ. И если кто-то сознательно выбирает такую позицию, пусть будет готов ответить за неё».

Напомним, с января 2017 года правила расчёта объема электроэнергии, потребленной с нарушением действующего законодательства, сильно ужесточились. Теперь нарушившие закон потребители за противоправные действия должны заплатить существенно больше стоимости электроэнергии, полученной законным путем. Сумма возмещения рассчитывается, исходя из максимально возможного потребления подключенного оборудования в круглосуточном режиме с момента последней его проверки. Кроме того, нарушители оплачивают штраф, предусмотренный действующим законодательством.

Согласно статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях, самовольное подключение к сетям, а также безучетное использование электроэнергии влечет административный штраф для граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей; для юридических лиц − от 100 до 200 тысяч рублей. Уголовная ответственность за хищение электроэнергии предусматривает меру наказания по ст. 165 УК РФ в виде лишения свободы до двух лет.