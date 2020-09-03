По итогам семи месяцев 2020 года энергетики смогли улучшить результат. При отпуске в сеть 478,6 млн кВт. ч потери составили 18,81% и оказались ниже расчетного планового значения на 5,11%. Фактический уровень снижен на 16,53%, (или на 75,4 млн. кВт. ч) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Для примера, такого объема ресурса достаточно, чтобы в течение года обеспечивать электроснабжение порядка 450 школ.

Знаковый переход отметки в 20% — результат технического переоснащения сетей и установки интеллектуальных приборов учёта, предусмотренных инвестиционной программой ПАО «Россети». Кроме того, в сохраненные киловатты вложены ремонт и модернизация оборудования линий и подстанций в рамках ремонтной программы филиала, а главное — ежедневная борьба с хищениями ресурса.