Энергосбережение

Новый рекорд

«Россети Северный Кавказ» за семь месяцев 2020 года снизили потери в Ингушетии до 18,81%

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Новых рекордных показателей по снижению потерь в электрических сетях добились «Россети Северный Кавказ» в зоне деятельности филиала «Ингушэнерго». До настоящего времени лучшими за всю историю региональной компании считались данные первого полугодия текущего года, равные 20,07%.

По итогам семи месяцев 2020 года энергетики смогли улучшить результат. При отпуске в сеть 478,6 млн кВт. ч потери составили 18,81% и оказались ниже расчетного планового значения на 5,11%. Фактический уровень снижен на 16,53%, (или на 75,4 млн. кВт. ч) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Для примера, такого объема ресурса достаточно, чтобы в течение года обеспечивать электроснабжение порядка 450 школ.

Знаковый переход отметки в 20% — результат технического переоснащения сетей и установки интеллектуальных приборов учёта, предусмотренных инвестиционной программой ПАО «Россети». Кроме того, в сохраненные киловатты вложены ремонт и модернизация оборудования линий и подстанций в рамках ремонтной программы филиала, а главное — ежедневная борьба с хищениями ресурса.

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