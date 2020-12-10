Замену аварийных опор, провода на более надежный и безопасный — самонесущий изолированный (СИП), а также установку интеллектуальных счетчиков нового поколения энергокомпания ведет одновременно в шести регионах округа в середины сентября этого года. Мероприятия реализуются за счет нетарифных источников из собственных средств компании и не повлекут никаких расходов для потребителей.

Суммарно в Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Чечне, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Дагестане за два месяца установлено порядка 31 тысячи «умных» счетчиков. За плечами специалистов уже более 320 километров модернизированных воздушных линий электропередачи. Для оперативного и качественного проведения комплекса мероприятий энергокомпания также в этом году приобрела уже 278 единиц спецтехники для региональных энергосистем.

Напомним, масштабный инвестиционный проект снижения потерь, реализуемый холдингом «Россети» в СКФО и рассчитанный до 2024 года, предусматривает установку более 575 тысяч «умных» счетчиков с созданием интеллектуальной системы учета электроэнергии. В рамках программы за весь период действия предусмотрено строительство и реконструкция более 8 тысяч километров ветхих распределительных сетей в республиках Северного Кавказа.

Учитывая важность проекта для обеспечения надежного и качественного электроснабжения макрорегиона, рабочие группы продолжают реализацию мероприятий, несмотря на непростые погодные условия — снег, ветер и гололед. Чтобы раньше сроков завершить важнейшие для развития отрасли мероприятия, работы проводятся, в том числе, и в выходные дни.

Энергетики во время проведения работ нередко сталкиваются с неожиданным препятствием — непониманием и противоборством со стороны населения. Людей в первую очередь смущает установка «умных» счетчиков и связанные с этим временные отключения энергоснабжения на период проведения работ. В таких случаях специалисты разъясняют каждому жителю преимущества интеллектуальной системы.

«Благодаря интеллектуальной системе учета электроэнергии исчезнет необходимость снимать и передавать показания — опрос, обработка и передача данных будут осуществляться дистанционно. К тому же цифровые приборы учёта позволят контролировать текущее потребление, а значит анализировать и снижать расходы на оплату ресурса», — отметил заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг «Россети Северный Кавказ» Дмитрий Зверков.