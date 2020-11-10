На 1 ноября текущего года решениями судов с указанных должников уже взыскано более 3,5 млрд рублей.

Наибольшую сумму исковых требований энергетики предъявили в текущем году к неплательщикам-юрлицам в Дагестане — 218 исков на взыскание почти 1,8 млрд рублей задолженности. За десять месяцев удовлетворено 127 исков более чем на 465 млн рублей.

В настоящее время с учетом переходящих требований с прошлого года на рассмотрении в судах находятся 826 исков более чем на 16 млрд рублей (с учетом требований прошлых периодов).

В Северной Осетии по решениям судов с должников категории юридических лиц за указанный период взыскан 721 млн рублей. Всего с начала текущего года энергетики подали в судебные инстанции 652 иска на общую сумму свыше 1,4 млрд рублей. С учетом исковых требований прошлых периодов на рассмотрении находятся еще 623 иска более чем на 1,8 млрд рублей.

На общую сумму порядка 1,25 млрд рублей подано 1057 исков в отношении должников-юрлиц в Кабардино-Балкарии. Судами в этом году уже удовлетворено 1030 исков на 1,18 млрд рублей (с учетом требований прошлых периодов).

В Карачаево-Черкесии с должников за поставленную электроэнергию и услуги по ее передаче «Россети Северный Кавказ» взыскали более 107 млн рублей. Всего с начала текущего года энергетики в КЧР подали в отношении неплательщиков-юрлиц 218 исков. На рассмотрении в судах находятся 312 исковых материалов более чем на 559 млн рублей (с учетом требований прошлых периодов).

В Ингушетии в суды подано 311 исков о взыскании с юрлиц более 721 млн рублей. Удовлетворено 263 иска на общую сумму 377 млн рублей. На рассмотрении в судебных инстанциях находятся еще 170 исков на общую сумму свыше 888 млн рублей (с учетом требований прошлых периодов).

Более 554 млн рублей взыскано с юрлиц-неплательщиков за электроэнергию в Чеченской Республике. В суд с начала года в отношении неплательщиков-юрлиц подано 71 исковое заявление. На сегодняшний день на рассмотрении в судах находятся 5 473 иска более чем на 155 млн рублей (с учетом требований прошлых периодов).

На Ставрополье «Россети Северный Кавказ» подали 21 иск на взыскание с должников-юрлиц 227 млн рублей за нарушение договорных обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии. Решениям суда в этом году удовлетворено 36 исков почти на 100 млн рублей.

В Калмыкии с юрлиц за 10 месяцев взыскано более 56 млн рублей долгов за поставленную электроэнергию. На рассмотрении в суде находятся еще 28 исков энергетиков более чем на 12 млн рублей.

Своевременное выполнение юридическими лицами договорных обязательств перед поставщиками электроэнергии и электросетевыми компаниями напрямую влияет на обеспечение стабильной работы электросетевого комплекса. Средства, которые энергетики получают за свои услуги, направляются прежде всего на своевременную подготовку энергообъектов к зиме, повышение надежности энергоснабжения жителей, строительство новых объектов. Нарушая обязательства по платежам перед энергокомпанией, потребители ставят под угрозу финансирование ремонтных программ и, как следствие, качественное энергоснабжение населения. Сами же энергетики вынуждены изыскивать дополнительные источники финансирования, чтобы не допустить срывов проведения производственных программ.

«Чтобы вернуть средства за оказанные услуги, специалисты «Россети Северный Кавказ» вынуждены прибегать к крайним мерам, предусмотренным законодательством в борьбе со злостными неплательщиками, — обращением в суд. На сегодняшний день эта мера по-прежнему остается наиболее эффективным методом в работе с должниками-юридическими лицами», — отметил заместитель генерального директора по корпоративному управлению «Россети Северный Кавказ» Сергей Усевич.