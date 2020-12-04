«Россети Северный Кавказ» называют снижение объема дебиторской задолженности в Ингушетии в числе ключевых отраслевых задач. Средства необходимы для строительства, модернизации и ремонта электросетевой инфраструктуры, что особенно актуально в регионе с высоким процентом ветхости и изношенности сетей.

Между тем общая сумма долга за ресурс, накопленная потребителями с момента присвоения статуса гарантирующего поставщика филиалу «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго», превысила 4,5 млрд рублей.

«По состоянию на 1 ноября текущего года объем дебиторской задолженности составил 4 млрд 523 млн рублей. Основная часть — 2 млрд 152 млн рублей — приходится на население республики, 1 млрд 230 млн рублей — задолженность предприятий ЖКХ, — рассказал Батыр Булгучев. — Если мы говорим о платежной дисциплине по итогам десяти месяцев 2020 года, ситуация следующая: уровень оплаты на розничном рынке в республике составил 904,9 млн рублей, или 50%. Платежи по категории «юридические лица» составили 79%, потребители, финансируемые из средств республиканского и местных бюджетов, — 65%, население — 42%. Отдельное внимание предприятиям жилищного-коммунального хозяйства — 1,4%, что является самым низким показателем по стране».

Отвечая на вопрос корреспондента газеты «Ингушетия», где живут самые ответственные потребители республики, энергетик отметил, что высокие показатели по оплате населением специалисты зафиксировали в Джейрахском районе — 86,9%, и городе Сунже — 62,5%. Самые низкие расчеты в городе Магасе (21,4%) и Назрановском районе (28%).

В ходе беседы директор отделения «Энергосбыт» «Ингушэнерго» заострил внимание журналистов на основных мероприятиях, способствующих повышению платежной дисциплины, — выявление фактов хищений энергоресурса и оформление исковых заявлений для взыскания задолженности в судебном порядке. С января по октябрь филиалом «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» в суды направлено 2 429 исковых заявлений о взыскании долга в размере 767,3 млн рублей, вынесено 1 587 судебных актов о взыскании задолженности на сумму 401,3 млн рублей. По итогам 10 месяцев составлено 400 актов неучтенного потребления на 141,4 млн рублей.

Затронули представители масс-медиа и вопросы инвентаризации абонентской базы данных потребителей электрической энергии. Энергетик разъяснил: рабочие группы компании осуществляют подомовой обход, чтобы уточнить адреса, имена собственников, их контактные данные и площадь помещений, проверить наличие и показания приборов учета, их состояние и схемы включения, наличие договоров на технологическое присоединение. Полученные данные будут использованы в первую очередь для корректного начисления платежей за ресурс и снятия спорных вопросов с потребителями, определения технического состояния и перегруза оборудования для включения энергообъектов в инвестиционные и ремонтные программы предприятия.

В заключение встречи директор отделения «Энергосбыт» напомнил о зависимости между ростом дебиторской задолженности и объемами модернизации объектов электросетевого хозяйства.

«Уклонение потребителей от своих обязательств перед энергокомпанией — прямая угроза надежности электроснабжения жителей республики. Реальных людей — наших домов, школ, больниц, физкультурно-оздоровительных комплексов, предприятий и заводов. Это вопрос ответственности и порядочности каждого из нас, — подчеркнул Батыр Булгучев. — Кроме того, хочу акцентировать внимание жителей республики, что с 1 января 2021 года будет снят мораторий на начисление пени и возобновится введение ограничений должникам за потребленную электроэнергию. Поэтому настоятельная просьба: оплатите свои счета, не накапливая неподъемные суммы и не доводя до крайних мер. Мы всегда готовы пойти навстречу. Если причина образовавшейся задолженности — сложная финансовая ситуация, компания предоставляет возможность внесения оплаты частями. Чтобы получить реструктуризацию долга, достаточно обратиться в энергосбытовое отделение по территориальной принадлежности».