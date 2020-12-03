Конкурс — возможность показать себя в творчестве
«Россети Северный Кавказ» впервые выберут самые «светлые» голоса компании
Стать голосом «Россети Северный Кавказ» энергетики предлагают всем своим сотрудникам. Энергокомпания впервые проводит корпоративный вокальный конкурс «Голос «Россети Северный Кавказ».
Присоединиться к музыкальному проекту, приуроченному ко Дню энергетика, может каждый сотрудник крупнейшего электросетевого предприятия макрорегиона и его управляемых компаний. Для этого необходимо записать видеоролик с индивидуальным или групповым исполнением песни и опубликовать его до 15 декабря 2020 года в социальной сети Instagram с отметкой аккаунта @rossetisk и хештегами #ДеньЭнергетика2020, #ГолосРоссетиСК, #Россети, #РоссетиСеверныйКавказ.
Видеозапись продолжительностью не менее 30 секунд должна содержать титры с указанием фамилии, имени и отчества участника, его должности и места работы, названия песни, авторов текста и музыки произведения, номинации конкурса.
Показать свои вокальные способности энергетики смогут в рамках трех номинаций: «Мой голос» (индивидуальное исполнение любой песни на русском языке), «Родной голос» (индивидуальное исполнение любой песни на национальном языке), «Командный голос» (групповое исполнение любой песни).
Отборочный этап пройдёт с 15 по 17 декабря текущего года. По его итогам конкурсная комиссия сформирует шорт-лист из сильнейших работ в каждой номинации. Победители и призеры будут определены 21 декабря 2020 года и награждены в профессиональный праздник — День энергетика. Самые «светлые» голоса будут отмечены дипломами и ценными призами.
В «Россети Северный Кавказ» сильны корпоративные традиции коллективного проведения праздников. А День энергетика всегда был ещё и хорошей возможностью, чтобы подвести промежуточные итоги деятельности и обозначить цели на будущее, наградить отличившихся сотрудников. Но в условиях непростой эпидемиологической ситуации компания, где главная ценность — люди, решила отказаться от проведения очных мероприятий. Заботясь о своём здоровье и здоровье окружающих, многотысячный коллектив энергетиков «Россети Северный Кавказ» в преддверии своего профессионального праздника объединится в социальных сетях.
«Мы знаем наш коллектив в работе: не раз в непростых условиях персонал компании демонстрировал оперативность, дисциплинированность, самостоятельность и высокую личную ответственность. Каждый из тех, чьими силами загорается свет в домах жителей восьми регионов нашей операционной деятельности, ежедневно подтверждает свою компетенцию и вовлеченность. И это делает нас единомышленниками и командой. Наш конкурс — это возможность для каждого показать себя не только в работе, но и в творчестве», — отметил Роман Новоселов, заместитель генерального директора — руководитель аппарата «Россети Северный Кавказ», председатель конкурсной комиссии.
Подробную информацию о конкурсе можно узнать на официальном сайте компании по ссылке, а также в официальных аккаунтах группы компаний «Россети Северный Кавказ» в социальных сетях.