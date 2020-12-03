Присоединиться к музыкальному проекту, приуроченному ко Дню энергетика, может каждый сотрудник крупнейшего электросетевого предприятия макрорегиона и его управляемых компаний. Для этого необходимо записать видеоролик с индивидуальным или групповым исполнением песни и опубликовать его до 15 декабря 2020 года в социальной сети Instagram с отметкой аккаунта @rossetisk и хештегами #ДеньЭнергетика2020, #ГолосРоссетиСК, #Россети, #РоссетиСеверныйКавказ.

Видеозапись продолжительностью не менее 30 секунд должна содержать титры с указанием фамилии, имени и отчества участника, его должности и места работы, названия песни, авторов текста и музыки произведения, номинации конкурса.

Показать свои вокальные способности энергетики смогут в рамках трех номинаций: «Мой голос» (индивидуальное исполнение любой песни на русском языке), «Родной голос» (индивидуальное исполнение любой песни на национальном языке), «Командный голос» (групповое исполнение любой песни).

Отборочный этап пройдёт с 15 по 17 декабря текущего года. По его итогам конкурсная комиссия сформирует шорт-лист из сильнейших работ в каждой номинации. Победители и призеры будут определены 21 декабря 2020 года и награждены в профессиональный праздник — День энергетика. Самые «светлые» голоса будут отмечены дипломами и ценными призами.

В «Россети Северный Кавказ» сильны корпоративные традиции коллективного проведения праздников. А День энергетика всегда был ещё и хорошей возможностью, чтобы подвести промежуточные итоги деятельности и обозначить цели на будущее, наградить отличившихся сотрудников. Но в условиях непростой эпидемиологической ситуации компания, где главная ценность — люди, решила отказаться от проведения очных мероприятий. Заботясь о своём здоровье и здоровье окружающих, многотысячный коллектив энергетиков «Россети Северный Кавказ» в преддверии своего профессионального праздника объединится в социальных сетях.

«Мы знаем наш коллектив в работе: не раз в непростых условиях персонал компании демонстрировал оперативность, дисциплинированность, самостоятельность и высокую личную ответственность. Каждый из тех, чьими силами загорается свет в домах жителей восьми регионов нашей операционной деятельности, ежедневно подтверждает свою компетенцию и вовлеченность. И это делает нас единомышленниками и командой. Наш конкурс — это возможность для каждого показать себя не только в работе, но и в творчестве», — отметил Роман Новоселов, заместитель генерального директора — руководитель аппарата «Россети Северный Кавказ», председатель конкурсной комиссии.

Подробную информацию о конкурсе можно узнать на официальном сайте компании по ссылке, а также в официальных аккаунтах группы компаний «Россети Северный Кавказ» в социальных сетях.