Конкурс

«Моя энергетика — Северный Кавказ»

«Россети Северный Кавказ» впервые проведут масштабный конкурс специалистов отрасли

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1 июня компания «Россети Северный Кавказ» даст старт первому масштабному региональному конкурсу «Моя энергетика — Северный Кавказ». Главная цель кадрового проекта — выявить, развить и поддержать перспективных специалистов в области электроэнергетики и электротехники, которые обладают высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций, и привлечь их к работе в компаниях электросетевого комплекса Российской Федерации.

Стать участником конкурса могут все желающие лица от 18 до 43 лет, имеющие высшее образование или проходящие обучение. Для участия в профессиональном состязании необходимо направить конкурсную работу (проект) на одну из десяти предложенных организаторами тем: новые технологии передачи электроэнергии; создание «умного» дома из комплектующих, произведенных на территории РФ; инновации в сфере технической эксплуатации энергоустановок; развитие сети зарядной инфраструктуры электротранспорта и другим темам. С полным перечнем тем можно ознакомиться на официальном сайте компании.

Экспертная комиссия, в состав которой войдут высококвалифицированные специалисты компании, будет оценивать знания конкурсантов в сфере техники и технологий, применяемых в электроэнергетике, навыки проведения научного исследования, создания технического устройства или применение известных методов расчета.

Конкурс даст участникам отличную возможность проявить свои знания, компетенции и заявить о себе.

«Перспективных специалистов, победивших в конкурсе, проявивших лидерские качества и высокий уровень знаний, мы внесем в кадровый резерв «Россети Северный Кавказ». Они получат возможность трудоустроиться в крупнейшую энергокомпанию макрорегиона на вакантные должности», — отметил генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.

Конкурс проводится с 1 июня по 3 августа 2020 года. Подробная информация — положение о конкурсе, условия, требования к участникам, темы, форма заявки размещены на официальном сайте «Россети Северный Кавказ» в разделе «Пресс-центр». Конкурс «Моя энергетика — Северный Кавказ».

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт ч. Численность персонала группы компаний «Россети» — 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 98,61% долей в уставном капитале.

Компания «Россети Северный Кавказ» — функционирующая в секторе электроэнергетики Российской Федерации операционная межрегиональная распределительная сетевая компания. Обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 110 до 0,4 кВ, осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа в рамках шести филиалов. Исполняет функции единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания», ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», АО «Каббалкэнерго», АО «Севкавказэнерго», АО «Ингушэнерго», АО «Карачаево-Черкесскэнерго», АО «Калмэнергосбыт», АО «Чеченэнерго».

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