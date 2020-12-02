Объем обнаруженного неучтенного потребления сопоставим с двухлетним энергопотреблением 70 учреждений здравоохранения республики. Доля населения в итоговой цифре занимает порядка 10% — 2,1 млн кВт. ч на 5,9 млн рублей. 90% — 19,9 млн киловатт на 135,5 млн рублей — приходится на юридические лица. В регионе превалируют «набросы» на воздушные линии, нарушение целостности приборов учета, отсутствие договоров на технологическое присоединение и энергоснабжение.

«Энергетическая безопасность — ключевой фактор социально-экономического развития территорий. Это аксиома. Действия «энерговоров» вводят стратегически важный сектор в зону повышенного риска. Отрасль теряет средства на обслуживание и модернизацию оборудования, строительство сетей и обучение персонала. В итоге — износ оборудования, технологические нарушения, снижение надежности электроснабжения. Вот с чем мы боремся ежедневно. И чем успешнее предпринимаемые шаги, тем с большим противодействием мы сталкиваемся, — рассказал заместитель директора филиала «Ингушэнерго» по развитию и реализации услуг Ислам Гандалоев. — Но это ничего не изменит. Специалисты компании по-прежнему будут выводить «из тени» и представителей крупного бизнеса, и государственных структур. Мы работаем в интересах наших потребителей, в интересах республики. Правда на нашей стороне».

По каждому выявленному факту хищения энергетики составили акт о безучётном потреблении. Нарушившие закон абоненты заплатят существенно больше стоимости электроэнергии, полученной законным путем (в рамках законодательства, сумма возмещения будет рассчитана исходя из максимально возможного потребления подключенного оборудования в круглосуточном режиме с момента последней его проверки). Кроме того, энерговоры оплатят штраф, предусмотренный действующим законодательством.

Согласно статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях, самовольное подключение к сетям, а также безучетное использование электроэнергии влечет административный штраф для граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей; для юридических лиц − от 100 до 200 тысяч рублей. Уголовная ответственность за хищение электроэнергии предусматривает меру наказания по ст. 165 УК РФ в виде лишения свободы до двух лет.