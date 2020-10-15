Общение в онлайн-формате
«Россети Северный Кавказ» ведут «Диалог на равных» со студентами профильных вузов СКФО
В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе ярче» руководители направлений крупнейшей электросетевой компании макрорегиона проводят встречи со студентами профильных вузов СКФО. В связи со сложными эпидемиологическими условиями ряд мероприятий в рамках «Диалога на равных» проходит в дистанционном режиме. Кроме того, в регионах операционной деятельности студентам проводят экскурсии и знакомят с работой ключевых энергообъектов филиалов компании.
С представителями «Россети Северный Кавказ» в онлайн-формате уже пообщались студенты Дагестанского государственного технического университета (г. Махачкала), Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им. В. М. Кокова (г. Нальчик), а также Северо-Кавказского федерального университета (г. Ставрополь).
Какие кадровые программы для молодых специалистов работают в энергокомпании? Какие специалисты востребованы сегодня? Что такое социальный лифт и как попасть в состав студенческого энергоотряда «Эльбрус»? На эти и многие другие вопросы из студии в Пятигорске ребятам ответили руководители GR, HR и PR-блоков.
Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и институтами гражданского общества Сергей Поляков заверил будущих энергетиков в том, что один из крупнейших работодателей СКФО — «Россети Северный Кавказ» — заинтересован в привлечении молодых, активных, талантливых ребят. Топ-менеджер выразил уверенность, что среди участников «Диалога на равных» наверняка есть достойные представители, которые могут стать сотрудниками энергокомпании.
Директор Департамента кадровой политики и организационного проектирования «Россети Северный Кавказ» Ислам Магомадов рассказал потенциальным энергетикам о социальной политике компании как эффективном инструменте поддержки молодежи СКФО. Один из проектов — макрорегиональный конкурс «Моя энергетика — Северный Кавказ», успешно приняв участие в котором, можно попасть в молодежный кадровый резерв или даже стать сотрудником компании.
Отвечая на вопрос студентов о самых востребованных профессиях в компании, Ислам Магомадов пояснил, что это, в основном, специалисты направлений, которые работают непосредственно с высокотехнологичным оборудованием (в их числе — специалисты по обслуживанию интеллектуальных приборов учета, работники службы релейной защиты и автоматики).
Рассказывая о практике работы карьерных лифтов холдинга, директор департамента по взаимодействию со СМИ Залина Алборова отметила, что в эпоху цифровизации, когда многие бизнес-процессы автоматизированы, главным капиталом энергохолдинга «Россети» по-прежнему остаётся человек.
Ребятам привели яркие примеры социального лифта в отрасли. В числе подобных — назначенный недавно руководитель филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» Александр Лысенко. Он тоже трудился электромонтером, разрабатывал инновационные проекты, в том числе в направлении цифровизации. Усердие молодого специалиста не осталось незамеченным руководством компании. Как результат — за несколько лет Александр твердо и уверенно дошел по карьерной лестнице до руководителя республиканского филиала.
Актуальным оказался вопрос участия в различных проектах и конкурсах, которые проводят сегодня «Россети Северный Кавказ» для молодых специалистов. Директор дирекции по взаимодействию с органами государственной власти и институтами гражданского общества Геннадий Дзюба призвал студентов активнее подключаться к участию в конкурсе «Моя энергетика — Северный Кавказ», который направлен непосредственно на поиск и выявление талантливой молодежи, желающей реализовать свои компетенции на высшем уровне в энергокомпании.
Ислам Магомадов отметил, что в этом году для победителей конкурса впервые утверждена уникальная система именных стипендий от генерального директора «Россети Северный Кавказ».
Декан факультета компьютерных технологий, вычислительной техники и энергетики Дагестанского ГТУ Ширали Юсуфов от лица участников диалога поблагодарил энергетиков за открытую беседу, возможность личного общения студентов с профессионалами, за ценные советы. Руководитель факультета выразил надежду на продолжение практики подобных полезных встреч.