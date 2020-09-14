Светлые выборы
«Россети Северный Кавказ» в дни голосования обеспечили надежное энергоснабжение порядка 2,5 тыс. избирательных участков в СКФО
Энергетики «Россети Северный Кавказ» не допустили массовых продолжительных технологических сбоев в энергоснабжении избирательных участков в дни голосования. В минувшие выходные выборы прошли на территории шести регионов СКФО, входящих в зону операционной деятельности сетевой компании, — в Дагестане, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Чечне, Ингушетии и Ставропольском крае. Всего от энергообъектов «Россети Северный Кавказ» было запитано порядка 2,5 тысячи избирательных участков.
Подразделения компании в регионах проведения голосования работали в особом режиме. В общей сложности на дежурстве находились 1 482 энергетика группы «Россети Северный Кавказ» в составе 156 бригад, было мобилизовано 286 единиц спецтехники.
Благодаря проведенной подготовительной работе и организованным мероприятиям в дни выборов избирательные участки были обеспечены энергоснабжением. В рамках подготовки к голосованию энергетики провели внеплановые осмотры и дополнительные работы по диагностике и определению технического состояния электросетевых объектов, обеспечивающих электроснабжение избирательных участков.
Также были разработаны все необходимые технологические карты на выполнение работ по подключению резервных источников электроснабжения к электроустановкам, обеспечивающим электроснабжение мест голосования. Кроме того, каждый избирательный участок был обеспечен номерами телефонов ответственных дежурных оперативного персонала энергокомпании.