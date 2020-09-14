Подразделения компании в регионах проведения голосования работали в особом режиме. В общей сложности на дежурстве находились 1 482 энергетика группы «Россети Северный Кавказ» в составе 156 бригад, было мобилизовано 286 единиц спецтехники.

Благодаря проведенной подготовительной работе и организованным мероприятиям в дни выборов избирательные участки были обеспечены энергоснабжением. В рамках подготовки к голосованию энергетики провели внеплановые осмотры и дополнительные работы по диагностике и определению технического состояния электросетевых объектов, обеспечивающих электроснабжение избирательных участков.

Также были разработаны все необходимые технологические карты на выполнение работ по подключению резервных источников электроснабжения к электроустановкам, обеспечивающим электроснабжение мест голосования. Кроме того, каждый избирательный участок был обеспечен номерами телефонов ответственных дежурных оперативного персонала энергокомпании.