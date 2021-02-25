Самый большой объем работы запланирован на Ставрополье: 1 267 коммутационных аппаратов, 1 276 ТП.

В Кабардино-Балкарии специалистам предстоит ремонт 187 коммутационных аппаратов и 98 трансформаторных подстанций. В зоне ответственности филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» в план технического обслуживания и ремонта включены 159 коммутационных аппаратов и 186 трансформаторных подстанций.

В Северной Осетии первоначальные эксплуатационные характеристики вернут 193 коммутационным аппаратам и 126 ТП. Энергетики филиала «Ингушэнерго» отремонтируют 16 коммутационных аппаратов и 109 трансформаторных подстанций.

Объем запланированных работ в Дагестане — 242 коммутационных аппарата и 342 ТП.

Энергетики Чеченской Республики проведут ремонт 132 коммутационных аппаратов и 750 трансформаторных подстанций.

Выполнение работ позволит подготовить электросетевой комплекс макрорегиона к стабильному функционированию в период сложных погодных условий и низких температур.

«Для обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса специалисты ежедневно работают на опережение. Это непрерывный цикл — подготовка к прохождению зимних максимумов, пожароопасного периода, грозовой активности, паводков. Мы в полной мере осознаем высокую степень экономической и социальной значимости нашей работы. Именно поэтому все мероприятия по обеспечению надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей на всей территории ответственности компании выполняются в срок, в полном объеме и при строгом контроле качества», — подчеркнул первый заместитель генерального директора — главный инженер «Россети Северный Кавказ» Виктор Абаимов.

Отметим, что большинство запланированных работ выполняются специалистами энергокомпании хозяйственным способом.