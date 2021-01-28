Ключевыми мероприятиями подготовки к работе в осенне-зимний максимум нагрузок 2021/22 гг. станут ремонт питающих центров, воздушных линий электропередачи, расчистка и расширение трасс от древесно-кустарниковой растительности. Специалисты филиала «Ингушэнерго» заменят 40,4 км оголенного провода на самонесущий изолированный, 312 аварийных опор сменят на новые, 823 поврежденных фарфоровых изолятора — на современные аналоги из закаленного стекла и полимеров, 109 трансформаторных подстанций капитально отремонтируют.

Ревизию пройдет и подстанционное оборудование на 22 питающих центрах. Самые крупные объекты ремонтной программы 2021 года: подстанции «Малгобек-2», «Назрань», «Слепцовкая-110», «Магас», «Карабулак», «Бековичи», «Сурхахи».

К расчистке трасс воздушных линий всех классов напряжения от древесно-кустарниковой растительности рабочие группы районных электрических сетей приступят уже в марте. Плановое задание пункта — 52,3 га. Одновременно с ремонтом энергооборудования во всех районных электрических сетях филиала пройдут противоаварийные тренировки, в ходе которых энергетики отработают навыки ликвидации нарушений электроснабжения и взаимодействия с другими оперативными службами.

«С учетом высокой изношенности электросетевого хозяйства республики, создание эффективной системы управления ремонтной деятельностью — в числе приоритетных направлений нашей работы. Ключевые задачи ремонтной программы — обеспечение надежного электроснабжения потребителей, соблюдение требований производственной безопасности и выполнение мероприятий по предписанию надзорных органов — я беру под личный контроль, — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ваха Евлоев. — По итогам 2021 года мы должны обеспечить качественную подготовку энергооборудования, своевременное выполнение графика ремонтов, обучение оперативного и эксплуатационного персонала. Все вводные в филиале имеются — материалы, новая специальная техника, средства индивидуальной защиты, спецодежда, инструменты. Но и спрос будет соответствующим».