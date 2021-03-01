Рост финансирования ремонтных программ в различных регионах СКФО в сравнении с прошлым годом составил от 2% до 28% в зависимости от территории обслуживания филиалов и объёма отраслевых задач.

Так, на подготовку электросетевого комплекса Ставропольского края к стабильному функционированию в период сложных погодных условий и низких температур предусмотрено более 836,5 млн рублей (на 3% больше 2020 г.). На 28% в сравнении с прошлым годом — почти до 266 млн рублей — увеличены затраты на ремонтную программу в Кабардино-Балкарии. В Карачаево-Черкесии на плановый ремонт объектов направят 171 млн рублей (рост финансирования программы составит 5%).

На мероприятия, направленные на обеспечение надежности электроснабжения потребителей Чеченской Республики, будет направлено свыше 367 млн рублей (12% — увеличение финансирования в сравнении с 2020 г.). В ремонт энергообъектов Северной Осетии будет вложено почти 204 млн рублей (более чем на 2% больше прошлогоднего финансирования).

Ремонтная программа филиала «Ингушэнерго» запланирована в объеме порядка 56,5 млн рублей (на 3% превышает финансирование 2020 г.).

Объем финансирования плановой ремонтной кампании в Республике Дагестан — порядка 388 млн рублей. Эти расходы на уровне прошлогодних затрат АО «Дагестанская сетевая компания» (до 1 июля 2020 г. сетевые активы компании находились на балансе указанного дочернего АО).

«Техническое обслуживание и ремонтные работы на энергообъектах — это ежегодная кропотливая работа тысяч специалистов «Россети Северный Кавказ». Мероприятия всегда включают в себя перечень приоритетных объектов, ремонт которых существенно повлияет на повышение надежности электроснабжения округа», — отметил Виктор Абаимов, первый заместитель генерального директора — главный инженер «Россети Северный Кавказ».

Напомним, в текущем году «Россети Северный Кавказ» в зоне своей электросетевой деятельности в числе ключевых производственных работ проведут плановый ремонт порядка 3,3 тысячи километров линий электропередачи различного класса напряжения и свыше 5,2 тысячи энергообъектов.