Энергоснабжение

На ремонтную программу потратят больше

«Россети Северный Кавказ» в 2021 году направят 2,3 млрд рублей на плановый ремонт энергообъектов в СКФО

0

«Россети Северный Кавказ» в текущем году направят порядка 2,3 млрд рублей на реализацию плана технического обслуживания и проведения ремонтных работ на своих энергообъектах.

Рост финансирования ремонтных программ в различных регионах СКФО в сравнении с прошлым годом составил от 2% до 28% в зависимости от территории обслуживания филиалов и объёма отраслевых задач.

Так, на подготовку электросетевого комплекса Ставропольского края к стабильному функционированию в период сложных погодных условий и низких температур предусмотрено более 836,5 млн рублей (на 3% больше 2020 г.). На 28% в сравнении с прошлым годом — почти до 266 млн рублей — увеличены затраты на ремонтную программу в Кабардино-Балкарии. В Карачаево-Черкесии на плановый ремонт объектов направят 171 млн рублей (рост финансирования программы составит 5%).

На мероприятия, направленные на обеспечение надежности электроснабжения потребителей Чеченской Республики, будет направлено свыше 367 млн рублей (12% — увеличение финансирования в сравнении с 2020 г.). В ремонт энергообъектов Северной Осетии будет вложено почти 204 млн рублей (более чем на 2% больше прошлогоднего финансирования).

Ремонтная программа филиала «Ингушэнерго» запланирована в объеме порядка 56,5 млн рублей (на 3% превышает финансирование 2020 г.).
Объем финансирования плановой ремонтной кампании в Республике Дагестан — порядка 388 млн рублей. Эти расходы на уровне прошлогодних затрат АО «Дагестанская сетевая компания» (до 1 июля 2020 г. сетевые активы компании находились на балансе указанного дочернего АО).

«Техническое обслуживание и ремонтные работы на энергообъектах — это ежегодная кропотливая работа тысяч специалистов «Россети Северный Кавказ». Мероприятия всегда включают в себя перечень приоритетных объектов, ремонт которых существенно повлияет на повышение надежности электроснабжения округа», — отметил Виктор Абаимов, первый заместитель генерального директора — главный инженер «Россети Северный Кавказ».

Напомним, в текущем году «Россети Северный Кавказ» в зоне своей электросетевой деятельности в числе ключевых производственных работ проведут плановый ремонт порядка 3,3 тысячи километров линий электропередачи различного класса напряжения и свыше 5,2 тысячи энергообъектов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Первая выставка картин из рыбьей кожи откроется в Ингушетии в четверг
Минприроды Ингушетии официально объявил об окончании охотничьего сезона
Приставы заставили жителя Ингушетии выплатить 56 штрафов, пригрозив арестом автомобиля
Ингушских фотолюбителей приглашают на мастер-класс онлайн «Современная жанровая фотография»
В Ингушетии правоохранителями задержан грузовик с древесиной ценной породы
В Ингушетии успешно прошла проверка системы оповещения
В ингушском городе Сунжа дан старт дорожным работам
Молодые ученые Ингушетии проведут мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню
По требованию городской прокуратуры Ингушетии заблокировано 8 сайтов по продаже поддельных документов
«Лицей» дарит месяц подписки на все образовательные и развивающие курсы
В колледжах Ингушетии планируется ввести новые предметы по истории республики

Главное

Яндекс.Метрика

 