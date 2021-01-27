В Республике Дагестан сотрудники энергокомпании пресекли 1 783 случая энерговоровства на 665,5 млн рублей. На территории Северной Осетии энергетики обнаружили 173 факта энерговоровства более чем на 677 млн рублей. В Ингушетии специалисты в 2020 году обнаружили 427 фактов незаконного потребления ресурса на 96 млн рублей. В Карачаево-Черкесии выявлено 288 фактов на почти на 40 млн рублей. В Кабардино-Балкарии энергетики составили 418 актов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии на сумму свыше 29 млн рублей. В Чеченской Республике выявлено 678 случаев хищения на 17 млн рублей. На Ставрополье — 176 фактов незаконного потребления ресурса на 12 млн рублей.

Добиться значительного роста показателя, напрямую влияющего на надежность электроснабжения Северо-Кавказского федерального округа, компании удалось благодаря активной информационно-разъяснительной работе с потребителями, а также постоянному взаимодействию с правоохранительными органами.

Основным инструментом энергетиков в борьбе с энерговоровством по-прежнему остаются рейдовые мероприятия. Рабочие группы, в которые входят специалисты технических блоков и подразделений безопасности, а также представители правоохранительных органов, регулярно проводят контрольный съем показаний и осматривают воздушные линии на предмет незаконных подключений к электросетям. По каждому факту составляется акт о неучтенном потреблении энергоресурса. В рамках законодательства РФ сумма ущерба, причиненная энергокомпании юридическим лицом, рассчитывается по максимальной договорной мощности, умноженной на часы работы потребителя-юрлица. По отношению к физлицам также в рамках закона применяется расчет десятикратного норматива потребления. В итоге погоня за сомнительной экономией на энергопотреблении оборачивается для нарушителя десятикратными расходами.

«Неучтенное потребление ресурса может стать причиной технологических нарушений. Кроме того, действия энерговоров напрямую влияют на качество электроснабжения, в том числе социальных объектов: детских садов, школ, больниц. Специалисты нередко отмечают падение напряжения в районах, где проблем быть не должно: оборудование исправно, мощности вполне достаточно. В 90% случаях причина — несанкционированное подключение и энерговоровство, то есть неконтролируемая нагрузка на сеть», — отметил Дмитрий Зверков, заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг «Россети Северный Кавказ».

Энергетики также напоминают, что самовольные подключения к электросетям опасны для жизни как самого нарушителя, так и добросовестных потребителей электроэнергии.