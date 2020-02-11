«Коллеги, спасибо за работу, которую вы выполняете ежедневно, несмотря на время, расстояния и погодные условия. Мы переживаем непростые времена, но выполнение нашей основной задачи — обеспечение надежного энергоснабжения потребителей — не должно быть поставлено под сомнение. Мы отчетливо понимаем главную проблему энергохозяйства республики — износ основных фондов, и ее следствие — перебои в подаче ресурса и низкое напряжение в сети. Решение — модернизация оборудования и строительство новых распределительных сетей требует немалых вложений и во многом зависит от отработки двух направлений — повышения платежной дисциплины и снижения потерь. Помните, успешное решение этих задач зависит в первую очередь от качества вашей работы. Надеюсь, новая техника будет вам хорошим помощником. Хорошей работы, друзья!», — отметил в приветственном слове Поляков.

Новая спецтехника позволит филиалу «Ингушэнерго» существенно улучшить показатели надежности электроснабжения — снизить количество технологических нарушений в сетях региона и среднее время в перерыве электроснабжения.

«Я уже говорил и повторюсь: для региональной энергосистемы — это грандиозное событие. Последний раз автопарк «Ингушэнерго» пополнялся 7 лет назад. Вы все помните ситуации, когда мы вынуждены были откладывать срочный ремонт оборудования из-за высокой загруженности спецтехники. Но наша сегодняшняя встреча только начало, — рассказал директор филиала «Ингушэнерго» Цечоев. — В апреле 2019 года специалисты Центра технического надзора ПАО «Россети» совместно с «МРСК Северного Кавказа» и филиалом «Ингушэнерго» провели детальный аудит технического состояния электросетевого комплекса Ингушетии и дали развернутую оценку состояния энергохозяйства. По итогам проверки «Россетями» принято решение, в том числе о дополнительной закупке для нужд филиала 41 единицы техники. Более того, в рамках реализации «Программы снижения потерь» поступят 19 единиц. То есть, коллеги, до конца года мы получим еще 60 единиц новой спецтехники».

Новые автомобили включены в Геоинформационную систему компании «Россети Северный Кавказ», которая позволяет в режиме реального времени определять, где находится в настоящее время спецтехника. Автотранспорт по районным электрическим сетям распределён в соответствии с объёмом отраслевых задач. Так автовышки решено передать в Малгобекские и Сунженские РЭС — у подразделений большие территории обслуживания, причем их значительная часть приходится на труднодоступную местность.

- Новая машина, как новый дом. Так что у меня сегодня большая радость — новоселье, — смеется Хасан Фаргиев, водитель автовышки Малгобекских РЭС. — А если серьезно, мы большие расстояния преодолеваем по бездорожью. Сломаешься и лежишь несколько часов в грязи, чинишь. Но это не самое страшное для нас. Хуже то, что все это время люди без света остаются. От всей души говорю — я не столько за свой комфорт сегодня рад, сколько за наших потребителей. В случае технологических нарушений, в их домах еще быстрее будет загораться свет.