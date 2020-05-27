Наиболее эффективную работу в данном направлении показали филиалы компании в Ингушетии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Так, по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года, филиал «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» за 4 месяца текущего года снизил уровень потерь на 15,43%. Филиал «Севкавказэнерго» — на 0,62%. В филиале «Каббалкэнерго» потери снижены на 0,56% относительно показателей прошлого года. Позитивной динамики добились также энергетики управляемого АО «Чеченэнерго». Уровень потерь в энергосетях региона — на 0,66% ниже относительно показателей аналогичного периода прошлого года.

«Борьба с потерями в сетях — одна из приоритетных задач в работе крупнейшей электросетевой компании СКФО. В регионах своей операционной деятельности «Россети Северный Кавказ» реализуют комплекс специальных мер и проектов, направленных на повышение качества и достоверности учета электроэнергии, совершенствование механизмов взаимодействия с потребителями. Принимаемые меры показывают свою эффективность и в конечном итоге положительно сказываются на повышении надежности энергоснабжения потребителей макрорегиона», — отметил генеральный директор компании Виталий Иванов.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт•ч. Численность персонала группы компаний «Россети» — 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 98,61% долей в уставном капитале.

Компания «Россети Северный Кавказ» — функционирующая в секторе электроэнергетики Российской Федерации операционная межрегиональная распределительная сетевая компания. Обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 110 до 0,4 кВ, осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа в рамках шести филиалов. Исполняет функции единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания», ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», АО «Каббалкэнерго», АО «Севкавказэнерго», АО «Ингушэнерго», АО «Карачаево-Черкесскэнерго», АО «Калмэнергосбыт», АО «Чеченэнерго».