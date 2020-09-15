Основной объем мероприятий специалисты в регионах производственной деятельности компании провели в рамках подготовки электросетевого комплекса СКФО к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг. На реализацию ремонтной кампании «Россети Северный Кавказ» за восемь месяцев уже направили свыше 1,5 млрд рублей.

В сетях 35 кВ и выше энергетики капитально отремонтировали 743 км воздушных линий электропередачи (72% от запланированного объема). В распределительных сетях напряжением 0,4-20 кВ проведен ремонт более 2 300 км линий (67% от годового объема). От поросли и древесно-кустарниковой растительности специалисты расчистили 328 га трасс линий электропередачи, что позволит минимизировать риски возникновения технологических нарушений.

Кроме того, персонал сетевого энергохолдинга отремонтировал 2 235 коммутационных аппаратов и 31 силовой трансформатор, перевыполнив план по этому виду работ (107% от запланированного).

В ряде регионов ремонтная кампания идет с превышением объемов. Коллектив филиала «Ингушэнерго» опережающими темпами провел ремонт воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше (131% от годового объема) и расчистку 62,6 га трасс воздушных линий (128% от запланированного).

Энергетики управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» перевыполнили годовой план работ по ремонту линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше (126% от плана на текущий год), отремонтировав на сегодняшний день почти 160 км ВЛ этого класса напряжения, и по расчистке трасс ЛЭП от поросли (150% от годового плана).

На территории Кабардино-Балкарии также с опережением графика энергетики выполнили работы по расчистке трасс воздушных линий (104% от годового объема) и завершили запланированный ремонт силовых трансформаторов и коммутационных аппаратов.

Специалисты филиала «Севкавказэнерго» за восемь месяцев расчистили от поросли и растительности около 28 га трасс ЛЭП, перевыполнив запланированный годовой объем работ (105% от запланированного). Кроме того, энергетики отремонтировали более 132 км линий электропередачи всех классов напряжения, 183 коммутационных аппарата.

Персонал ставропольского филиала «Россети Северный Кавказ» также успешно близится к завершению выполнения программы технического обслуживания и ремонтов. За восемь месяцев энергетики отремонтировали более 1 370 км воздушных линий электропередачи всех классов напряжения, 13 силовых трансформаторов, 929 коммутационных аппаратов. В среднем процент выполнения намеченных на год работ по этим направлениям составляет более 84%.

В Карачаево-Черкесии специалисты филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» отремонтировано свыше 118 км линий электропередачи всех классов напряжения, 119 коммутационных аппаратов, расчистили от растительности более 21 га трасс воздушных линий электропередачи. Объем запланированных на текущий год работ выполнен в среднем более чем на 85%.

«Специалисты энергокомпании во всех регионах деятельности, несмотря на продолжающиеся режимные ограничения, своевременно реализуют все необходимые мероприятия, чтобы подготовить энергооборудование к работе в осенне-зимний период», — отметил первый заместитель генерального директора — главный инженер «Россети Северный Кавказ» Виктор Абаимов.

В целом, в текущем году объем затрат «Россети Северный Кавказ» по программе технического обслуживания и ремонтов энергооборудования превысит 3,3 млрд рублей.