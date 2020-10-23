За девять месяцев усиленного технического аудита энергетики вернули 21 млн кВт. ч — объем ресурса, равный годовым энергозатратам 11 крупных промышленных потребителей республики: заводов по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов «АТМ», экструзионных профилей из алюминиевых сплавов «РИАК», сборно-монолитного бетона, минеральной лечебно-столовой воды «Ачалуки», высокогорной ледниковой воды «Обанхи», АО «Назрановский хлебозавод», ООО «Технология и материалы», ООО «Техстрой», «Неон», ОАО «РН «Ингушнефть», «Кирпичного завода».

«Чтобы был понятен масштаб «аппетита» энерговоров, поясню: в денежном эквиваленте объем обнаруженного неучтенного потребления равен 134,4 млн рублей. Эта сумма более чем на 100% превышает финансирование ремонтной программы филиала в 2020 году. Причём доля населения в итоговой цифре занимает порядка 10%, а 90% — 19 млн украденных киловатт на 129 млн рублей — приходится на юридические лица. Что мы получаем? Пенсионеры, врачи, учителя, рабочие, ежемесячный доход которых, как правило, ограничен суммой в три-четыре десятка тысяч рублей, выбирают честный расчёт с гарантирующим поставщиком энергоресурса. А представители бизнес-сообщества готовы пойти на любые ухищрения, лишь бы избежать оплаты за электроэнергию. А говоря по факту — своровать. И отношение к таким потребителям будет соответствующим», — говорит заместитель директора филиала «Ингушэнерго» по развитию и реализации услуг Ислам Гандалоев.

По каждому выявленному факту хищения специалисты составили акт о безучётном потреблении. Нарушившие закон абоненты заплатят существенно больше стоимости электроэнергии, полученной законным путем (сумма возмещения будет рассчитана исходя из максимально возможного потребления подключенного оборудования в круглосуточном режиме с момента последней его проверки). Кроме того, энерговоры оплатят штраф, предусмотренный действующим законодательством.

Согласно статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях, самовольное подключение к сетям, а также безучетное использование электроэнергии влечет административный штраф для граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей; для юридических лиц − от 100 до 200 тысяч рублей. Уголовная ответственность за хищение электроэнергии предусматривает меру наказания по ст. 165 УК РФ в виде лишения свободы до двух лет.