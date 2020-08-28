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Необходимость передавать показания отпала

«Россети Северный Кавказ» с начала года установили в Ингушетии почти 2 тысячи «умных» приборов учёта

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За семь месяцев 2020 года специалисты ингушского филиала «Россети Северный Кавказ» установили в населенных пунктах Ингушетии 1929 новых интеллектуальных приборов учёта электроэнергии на сумму 153 млн рублей.

Для потребителей переход на современное оборудование означает упрощение всех процедур. Исчезает необходимость снимать и передавать показания, следить за состоянием счётчика — опрос, обработка, управление и передача данных будут осуществляться дистанционно. К тому же цифровые приборы учёта позволят отслеживать объемы и параметры используемой электроэнергии, контролировать текущее потребление, анализировать и снижать расходы на оплату ресурса.

«Помнить о дате снятия показаний, записывать цифры, ехать в центр обслуживания клиентов или передавать данные по интернету — вроде бы мелочи. Но я точно знаю, что для многих это большая проблема. И для меня в том числе. Была. После установки нового «умного» счётчика мне не нужно каждый месяц тратить свое время. Остались в прошлом постоянные перерасчеты — поскольку я время от времени забывал подавать актуальные показания, оплату мне начисляли исходя из среднемесячного объема потребления. А теперь достоверные данные на руках и у меня, и у энергокомпании. Своевременно и безошибочно. Замечательная инициатива», — говорит Аслан А., житель города Назрани.

Кроме того, «умная» система учёта будет дистанционно передавать энергетикам сигнал о несанкционированном вмешательстве в систему или о сбое в ее работе. Это поможет в борьбе с теми, кто ворует электроэнергию, а значит позволит значительно снизить уровень потерь в сетях, обеспечить адресное воздействие на нарушителей и повысить прозрачность электросетевого комплекса.

«Прямое следствие энерговоровства — низкое качество электроснабжения: перепады напряжения, короткие замыкания и выход из строя электроприборов. Известны случаи пожаров при перегрузке оборудования трансформаторных подстанций, и в результате — обесточивание населенных пунктов, — говорит директор филиала «Ингушэнерго» Адам Цечоев. — Постоянный контроль в реальном времени и эффективная борьба с нарушителями позволят нам стабилизировать нагрузку на наше оборудование и, как следствие, существенно улучшить показатели качества и надежности электроснабжения потребителей».

Установка интеллектуальных приборов учёта в рамках Программы снижения потерь продолжится и в будущем году. В 2021 году специалисты планируют установить в регионе порядка 13 тысяч счётчиков.

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