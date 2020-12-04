Электроснабжение

«Бесхозы» обрели собственника

«Россети Северный Кавказ» с начала года приняли на баланс 418 бесхозных электросетевых объектов

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«Россети Северный Кавказ» за 11 месяцев 2020 года на основании решений судов приняли на обслуживание 418 ранее бесхозных энергообъектов. Общая мощность консолидированных объектов — почти 28,5 МВА. Протяженность переданных на баланс линий электропередачи превышает 87 км.

Основная часть принятых на баланс объектов — 346 «бесхозов» — расположена на территории Ингушетии; 72 объекта — в Республике Дагестан.

Вопрос консолидации нестабильно функционирующих территориальных сетевых активов, в том числе бесхозных, — одна из приоритетных производственных задач, которая обозначена сегодня правительством страны перед госхолдингом «Россети» и закреплена в стратегии развития электросетевого комплекса России.

«Консолидация сетей исключит разрозненность в управлении распределительным сетевым комплексом и создаст единый центр ответственности за его функционирование и развитие. Данная мера позволит нам в разы повысить качество, эффективность и надежность электроснабжения наших потребителей», — подчеркнул генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.

Основная работа по формированию документов для признания права собственности на бесхозные электросетевые активы в настоящее время проводится с органами власти в Ингушетии, Дагестане, Северной Осетии и Ставропольском крае. Кабардино-Балкарская Республика самостоятельно осуществляет регистрацию права собственности на бесхозные объекты.

Приоритетным субъектом СКФО, на территории которого планируется разрешить вопросы оформления прав собственности на бесхозные активы, энергетики называют Дагестан. Именно в этом регионе наибольшее количество бесхозных объектов, нуждающихся в комплексной реконструкции. Это основная причина частых нарушений режима энергоснабжения потребителей Дагестана.

«Россети Северный Кавказ» совместно с органами власти республики в настоящее время разрабатывают дорожную карту, предусматривающую проведение масштабной инвентаризации электросетевого имущества региона. Работа ведется с участием органов власти республики, органов местного самоуправления, территориальных сетевых организаций, а также структур, осуществляющих учет и регистрацию прав на имущество.

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