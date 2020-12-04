«Бесхозы» обрели собственника
«Россети Северный Кавказ» с начала года приняли на баланс 418 бесхозных электросетевых объектов
«Россети Северный Кавказ» за 11 месяцев 2020 года на основании решений судов приняли на обслуживание 418 ранее бесхозных энергообъектов. Общая мощность консолидированных объектов — почти 28,5 МВА. Протяженность переданных на баланс линий электропередачи превышает 87 км.
Основная часть принятых на баланс объектов — 346 «бесхозов» — расположена на территории Ингушетии; 72 объекта — в Республике Дагестан.
Вопрос консолидации нестабильно функционирующих территориальных сетевых активов, в том числе бесхозных, — одна из приоритетных производственных задач, которая обозначена сегодня правительством страны перед госхолдингом «Россети» и закреплена в стратегии развития электросетевого комплекса России.
«Консолидация сетей исключит разрозненность в управлении распределительным сетевым комплексом и создаст единый центр ответственности за его функционирование и развитие. Данная мера позволит нам в разы повысить качество, эффективность и надежность электроснабжения наших потребителей», — подчеркнул генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.
Основная работа по формированию документов для признания права собственности на бесхозные электросетевые активы в настоящее время проводится с органами власти в Ингушетии, Дагестане, Северной Осетии и Ставропольском крае. Кабардино-Балкарская Республика самостоятельно осуществляет регистрацию права собственности на бесхозные объекты.
Приоритетным субъектом СКФО, на территории которого планируется разрешить вопросы оформления прав собственности на бесхозные активы, энергетики называют Дагестан. Именно в этом регионе наибольшее количество бесхозных объектов, нуждающихся в комплексной реконструкции. Это основная причина частых нарушений режима энергоснабжения потребителей Дагестана.
«Россети Северный Кавказ» совместно с органами власти республики в настоящее время разрабатывают дорожную карту, предусматривающую проведение масштабной инвентаризации электросетевого имущества региона. Работа ведется с участием органов власти республики, органов местного самоуправления, территориальных сетевых организаций, а также структур, осуществляющих учет и регистрацию прав на имущество.