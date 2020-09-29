В Ингушетии, на Ставрополье, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и в Чеченской Республике энергетики в сжатые сроки обеспечили светом 4 школы и 12 детских садов. Также энергетики обеспечили энергией 6 организаций культуры и досуга, 14 учреждений здравоохранения, 7 объектов водоснабжения и завод по производству семян. Суммарная выданная мощность этим социально-значимым учреждениям, построенным в рамках федеральных целевых программ, превысила 15 МВт.

«Строительство объектов ФЦП предполагает строгое соответствие графику производства работ. Эффективность исполнения этого критерия во многом зависит от своевременной и профессиональной работы энергетиков. И мы стараемся не подводить в сроках и качестве выполнения мероприятий, потому что понимаем высокую социальную значимость объектов ФЦП для регионов. Школы, детские сады, больницы, системы водоснабжения. Они — долгожданное событие для тысяч семей. А решению задач, которые облегчат жизнь людям и в разы повысят её качество, должно быть уделено повышенное внимание», — отметил первый заместитель генерального директора — главный инженер «Россети Северный Кавказ» Виктор Абаимов.

Напомним, с 1 июля холдингом «Россети» упрощён порядок технологического присоединения к электросетям для физических лиц, малого и среднего бизнеса. К ключевым нововведениям относятся: подача электронных заявок, полное исключение бумажного документооборота, заключение договора путем оплаты счёта, установка приборов учёта сетевой компанией и гарантирующим поставщиком, взаимодействие с энергосбытовой организацией через сетевую компанию. Изменения предусмотрены постановлением Правительства РФ № 262 от 10.03.2020 г. и касаются физлиц (до 15 кВт по 3-й категории надежности), а также юрлиц и индивидуальных предпринимателей (до 150 кВт по 2-й и 3-й категории надежности).

Подать заявку удобнее через обновленный ПОРТАЛ-ТП. РФ https://портал-тп. рф.