«Молодость» энергетики возвращают 55-летней воздушной линии электроперадачи 0,4 кВ, снабжающей энергией 4 многоквартирных дома, порядка 30 семей из частного сектора и 8 предприятий малого и среднего бизнеса, а в общей сложности — 240 потребителей.

«Проблема — глобальная для нас — одна: отключения в непогоду. Правда, есть небольшие перепады напряжения до 180-190 Вольт, но это мелочи, а вот без света в квартире — беда. Гроза, небольшой дождь — всё, на нашей линии обрывы, — рассказывает Сакинат Торшхоева. — Но надо отдать должное энергетикам. Что мы делаем первым делом? Звоним, конечно, и нередко всем домом. Всегда подробно объясняют, успокаивают, интересуются всё ли в порядке, нужна ли помощь. Второе, снег, град, ночь — неважно. Приезжают и работают. Порой страшно бывает за ребят. Я не один час провела у окна, наблюдая и молясь об их благополучии. И сегодня вышла. Смотрю, и душа радуется. Открытые, приветливые, быстрые. Неправда, что молодежь работать не умеет. Умеют, да еще как».

Авторы маленького праздника на улице Базоркина — 20 специалистов Назрановских районных электрических сетей. Энергетики меняют аварийные опоры на новые железобетонные и ветхий оголенный провод — на самонесущий изолированный. Одновременно оперативно-ремонтные бригады ведут текущий ремонт трансформаторной подстанции и расчищают линию от древесно-кустарниковой растительности.

«Мы повысим качество электрической энергии, а главное — надежность в подаче ресурса для 240 наших потребителей. То есть следующие 20 лет в домах жителей этого участка будет гореть яркий свет. Мы здесь с раннего утра и уже не первый раз слышим от жителей, что у них сегодня праздник. Что я хочу сказать: не только у них, у нас тоже, — говорит начальник Назрановских РЭС Ибрагим Арчаков. — Все проблемные участки — неважно, относятся они к зоне ответственности энергокомпании или нет — мы знаем, помним и работаем над их решением. Где-то получается сразу, на что-то требуются месяцы или годы. Не всё и не всегда зависит от энергетиков. Но работа продолжается, потому что для нас важен каждый дом. И мы действительно хотим быть причастны к празднику «света» каждой семьи».