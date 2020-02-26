Энергоснабжение

Плюс 200 благодарных семей

«Россети Северный Кавказ» решили проблему с электроснабжением 4-х многоквартирных домов в Ингушетии

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Надежное и качественное электроснабжение для двухсот семей впервые за 5 лет: специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — Ингушэнерго" реконструируют внутренние распределительные сети по улице Московской города Назрани.

Проблемный участок — многоквартирные дома № 23, 27, 29 и 31 — запитывает подземная линия, проложенная еще в 2000-е годы. Кабель часто «напоминал» о себе короткими замыканиями и пробоями: естественное старение, привело к ухудшению технических характеристик изоляции — материал потерял пластичность, растрескался и уплотнился. Отдельные участки такой высокой степени изношенности, что просто не выдерживают возросший уровень потребления ресурса.

«В случае повреждения воздушной линии, дефект мы обнаруживаем практически сразу, другое дело под землей — поиски гораздо сложнее. Их предваряет вскрытие асфальта и раскопка траншеи. А учитывая частоту отключений на этом участке, его ремонт стал настоящей «головной болью» не только для нас, в первую очередь для жителей жилого массива, — рассказал главный инженер Назрановского участка городских электрических сетей Кимран Котиков. — Чтобы окончательно решить вопрос, мы приняли решение демонтировать подземный кабель. Его заменит новый отрезок воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ и протяженностью 160 метров».

Рабочая группа подразделения приступила к работе сегодня — установили 2 железобетонные опоры, ведут монтаж самонесущего изолированного провода. Энергетики планируют реализовать проект в течение одного дня. За его каждым этапом внимательно наблюдают жители многоэтажек.

«Если честно, я абсолютно одинаково рада тому, что у нас прекратятся перебои в подаче электричества, и за самих ребят. В последнее время энергетики в нашем дворе стали привычной картиной, они нам как родные уже, — улыбается Зайдат Ужахова. — Сложно было, но верно говорят, «нет худа без добра». Вот эта маленькая «болевая точка» сформировала мое мнение и мнение моих соседей обо всей региональной энергосистеме. За все время и при любых условиях — днем, ночью, в непогоду, мы видели только профессионализм, ответственность, терпение и неравнодушие. Спасибо, ребята. Это, быть может, не самая масштабная ваша проблема, но наша благодарность за ее решение, не имеет границ».

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