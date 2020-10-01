Очередная «светлая история» на счету команды Карабулакских районных электрических сетей (РЭС). Энергетики за шесть часов решили 30-летнюю проблему 50 семей, проживающих в районе новостроек города Карабулака.

Жители улицы Зязикова и переулка Мирный — новосёлы 89-90 годов. Электрификацией территории занимались самостоятельно, поскольку местная администрация не смогла исполнить свои обязательства по строительству сетевой инфраструктуры. В 1995 году жители использовали подручные материалы: деревянные столбы и алюминиевый провод. Много позже — в 2019 году — решили подойти к вопросу основательно и построить воздушную линию электропередачи в соответствии с техническим регламентом.

«Иначе никак. Всё это время мы жили с напряжением не выше 160 Вольт и периодическими отключениями, — рассказал Багаудин Ахреев, житель участка. — Поделили расходы, закупили материалы, нашли подрядчика. Но средств хватило только на часть воздушной линии — метров 500. В прежнем, как мы говорим, «первобытном виде» осталось ещё 300-400 метров. Думали, «свет» совсем близко, но не осилили завершение работ. Что делать? Написали в «Ингушэнерго». Специалистов нам прислали сразу — посмотрели и обещали включить наш участок в ремонтную программу следующего года. Честно, не поверили тогда. А оказывается, про нас не забыли. Сегодня с утра работают ребята. Подходил к ним, конечно. Мол, а мы вас не ждали. А они смеются: мы же слово энергетика дали, это железно, разве вы не знали. Теперь знаю и всегда буду помнить. Спасибо. Пусть любое благое обещание будет «словом энергетика».

Рабочая группа энергокомпании уже завершила работы. Две оперативно-выездные бригады Карабулакских РЭС установили новые железобетонные опоры, смонтировали 300 метров самонесущего изолированного провода (СИП). Кроме того, специалисты провели капитальный ремонт трансформаторной подстанции и расчистили трассу от древесно-кустарниковой растительности. Завершили энергетики рабочий день замером напряжения в сети в 220 Вольт.

«Мне кажется, я никогда не слышал столько добрых слов одновременно. Конечно, нас практически всегда благодарят за проделанную работу, предлагают помощь и приглашают на чай. Но жители улицы Зязизова и Мирного переулка — особый случай. Такой порции тепла я не припомню. И хочу сказать им в ответ — большое спасибо. За настроение и новые силы», — отметил Амирхан Хашагульгов, электромонтер Карабулакских РЭС.