Тысячи энергетиков задействованы в реализации комплексной программы, направленной на предупреждение несчастных случаев, сохранение детских жизней и здоровья. Документ подразумевает организацию тематических уроков, конкурсов и викторин, экскурсии на энергообъекты, проверку технического состояния энергооборудования на территориях и вблизи образовательных учреждений, подготовку информационных материалов.

Одной из самых важных его составляющих специалисты называют занятия по электробезопасности, которые давно стали обязательным элементом образовательных программ регионов функционирования компании, в том числе в Ингушетии. Осенью, зимой и весной энергетики встречаются с ребятами в детских садах и школах, летом — в лагерях отдыха.

«Мы преследуем определенную цель — чтобы ребята неуклонно соблюдали дома и на улице все правила электробезопасности. Как этого добиться? Конечно, словом. Безопасность — в осведомленности. Ведь большая часть трагедий происходит из-за того, что дети не имеют представление о серьёзности существующей угрозы. Мы восполняем эти пробелы, — говорит исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ваха Евлоев. — Очень многое зависит от подачи информации — простое «нельзя» работает редко. Нужно рассказывать: подробно и откровенно. Это непросто, но эффективно. «Разговоры по душам» навсегда остаются в памяти».

Очередной урок «Опасно — электричество!» специалисты филиала «Ингушэнерго» провели в средней общеобразовательной школе № 7 г. Назрани. Энергетики — заместитель главного инженера Ислам Осканов и инспектор по производственной безопасности Аза Котиева, пояснили детям, что такое электрический ток, напомнили основные правила обращения с ним и познакомили с предупреждающими знаками на оборудовании.

Ребятам также рассказали, как нужно вести себя во время грозы, насколько опасно приближаться к электроустановкам и оборванным проводам, влезать на опоры воздушных линий, крыши домов и строений, если поблизости проходят провода, набрасывать верёвки, проволоку, воздушных змеев на ЛЭП, и напомнили — человека, пораженного электрическим током, можно спасти, если правильно, и самое главное — быстро оказать ему первую помощь.

В завершение занятия ребята получили красочные памятки «15 нельзя, которые могут спасти тебе жизнь» — они помогут закрепить полученные знания