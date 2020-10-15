Безопасность

Краткий курс по основам электробезопасности

«Россети Северный Кавказ» рассказывают школьникам Ингушетии о «нельзя», которые спасают жизни

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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» провели урок «Безопасное электричество» в средней общеобразовательной школе № 3 сельского поселения Плиево.

Энергетики рассказали детям о том, что нельзя разжигать костры, запускать воздушных змеев и ловить рыбу вблизи линий электропередачи, тушить загоревшуюся проводку водой, заходить на территорию трансформаторных подстанций, пользоваться неисправными электроприборами, подходить к оборванному проводу ближе чем на 10 метров и о многих других «нельзя», которые спасают жизнь. Краткий курс по основам электробезопасности не прошёл даром. Ребята с ответственностью отнеслись к домашнему заданию — занять активную позицию в вопросах профилактики электротравматизма.

«Многое я услышала впервые. К примеру, — что нельзя использовать электроприборы в ванной комнате, вынимать вилку из розетки за провод и ремонтировать дома проводку и бытовую технику без специальных знаний. Мой папа не раз так поступал. Но больше я никогда ему не позволю. И мне кажется, это самое главное, что я поняла сегодня. Мало придерживаться культуры безопасного обращения с электричеством, нужно делиться знаниями с другими, как энергетики, беречь жизни и здоровье людей», — поделилась мнением учащаяся школы Лина Хамхоева.

Серьезный диалог со школьниками сотрудники Назрановских районных электрических сетей закрепили тематическими конкурсами и наглядными материалами — предупреждающими знаками и плакатами. А в завершение занятия участники мероприятия получили красочные памятки «15 нельзя, которые могут спасти тебе жизнь», раскраски и книжные закладки.

Мероприятия по профилактике детского электротравматизма специалисты Ингушского филиала «Россети Северный Кавказ» проводят в рамках реализации комплексной программы, действующей на всей территории ответственности компании «Россети». В программу входит организация тематических уроков в общеобразовательных организациях и детских лагерях, конкурсы и викторины, экскурсии на энергообъекты, проверка технического состояния электроустановок и линий электропередачи, находящихся на территориях и вблизи образовательных учреждений. Энергетики готовят специальные красочные информационные материалы для школьников, транслируют видеоролики по электробезопасности на телеканалах.

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