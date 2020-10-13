Расчистку трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности энергетики называют важным условием устойчивой работы электросетевого комплекса. Качественное и своевременное выполнение обязательного пункта ежегодной ремонтной программы способно снизить остроту сразу нескольких отраслевых вопросов — улучшить качество электроснабжения региона, существенно снизить потери и аварийность в сети 0,4-10 кВ.

«Поросль в охранных зонах представляет серьезную угрозу надежности электроснабжения наших потребителей. Слишком высок риск возникновения коротких замыканий из-за соприкосновения проводов и ветвей, а также падения деревьев на линии электропередачи при неблагоприятных погодных условиях. К тому же растительность значительно затрудняет обслуживание оборудования — на расчищенных трассах работать и удобнее, и безопаснее. Именно поэтому мы не будем ограничиваться определенными установками или показателями. Обрезка сучьев и вырубка угрожающих падением деревьев во всех четырех районах республики продолжится до конца ноября», — отметил главный инженер филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Весь объем сотрудники энергокомпании выполняют хозяйственным способом для снижения уровня затрат и повышения качества работ. Энергетики проводят обрезку с применением бензопил, кусторезов и специальной техники в строгом соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок и мерами противопожарной безопасности.