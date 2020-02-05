Учащиеся младших классов узнали самые интересные факты о ресурсе: что такое электрический ток, в каких случаях он может быть опасным, почему нельзя влезать на опоры воздушных линий, крыши домов и строений, если поблизости проходят провода, набрасывать верёвки, проволоку, воздушных змеев на ЛЭП и как обращаться с электроприборами, когда рядом нет взрослых.

Детей познакомили с предупреждающими знаками, размещаемыми на энергооборудовании, и напомнили, что человека, пораженного электрическим током, можно спасти, если правильно и, главное, быстро оказать ему первую помощь.

После теоретической части школьники учились ходьбе «гусиным шагом», позволяющим выйти из опасной зоны шагового напряжения.

«Большая часть трагедий происходит из-за того, что дети либо не знают о существующей угрозе, либо не имеют представление о ее серьёзности. Наша задача — восполнить эти пробелы, научить их культуре безопасного поведения вблизи объектов электроэнергетики и обращения с ресурсом в быту. Не просто перечислить свод правил — простое «нельзя» работает редко. И даже, наоборот, дает обратный эффект — желание выяснить все самому и незамедлительно. Нужно рассказывать подробно, доступно и интересно, чтобы раз и навсегда запечатлелось в памяти», — говорит начальник Назрановских РЭС Ибрагим Арчаков.

В завершение занятия ребята получили красочные памятки «15 нельзя, которые могут спасти тебе жизнь», расписания уроков, брошюры и линейки-закладки с иллюстрациями основных правил электробезопасности — материалы помогут закрепить полученные знания.

Кроме того, специалисты энергокомпании обновили на трансформаторной подстанции, питающей школу, наклейки, предупреждающие окружающих об опасности.