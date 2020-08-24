Энергоаудит в интересах каждого потребителя

«Россети Северный Кавказ» проводят инвентаризацию абонентской базы потребителей Ингушетии

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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» проводят комплексную инвентаризацию абонентской базы данных потребителей электрической энергии.

Ежедневно рабочие группы осуществляют подомовой обход — энергетики уточняют адреса, имена собственников, их контактные данные и площадь помещений, проверяют наличие и показания приборов учета, их состояние и схемы включения, наличие договоров на технологическое присоединение и набросов на линии электропередачи.

Полученные данные будут использованы в первую очередь для корректного начисления платежей за ресурс и снятия спорных вопросов с потребителями, определения технического состояния и перегруза оборудования для включения энергообъектов в инвестиционные и ремонтные программы компании.

Помимо прочего, во время обходов сотрудники районных электрических сетей проводят с жителями информационно-разъяснительные беседы, в ходе которых рассказывают о правилах пользования электрической энергией, консультируют по вопросам экономного использования ресурса, предупреждают об ответственности за хищение и об опасности поражения током в случае самовольного вмешательства в работу сетевого оборудования.

Энергетики проведут опрос во всех четырех районах республики и просят потребителей отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и оказать сотрудникам филиала всё необходимое содействие. Напомним, энергоаудит — в интересах каждого жителя, поскольку его итогом станет надежное и качественное электроснабжение региона.

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