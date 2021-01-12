Проект холдинга «Россети» по снижению потерь в сетях энергокомпании и повышению надёжности электроснабжения жителей округа стартовал в сентябре 2020 года в шести регионах Северного Кавказа. За три с половиной месяца специалисты суммарно установили свыше 41 тысячи «умных» счетчиков в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Дагестане. Кроме того, рабочие группы модернизировали 412 километров воздушных линий электропередачи с заменой неизолированного провода на более современный и надёжный самонесущий изолированный (СИП), аварийных и дефектных опор на новые.

Напомним, программа, реализуемая за счет нетарифных источников из собственных средств энергокомпании, рассчитана до 2024 года и предусматривает реконструкцию более 8 тысяч километров ветхих распределительных сетей, установку 575 тысяч «умных» счетчиков с созданием интеллектуальной системы учета электроэнергии и закупку 362 единиц специального транспорта для проведения работ.

Учитывая важность проекта для обеспечения надежного и качественного электроснабжения республик СКФО, энергокомпания планирует завершить весь объем работ в течение полутора-двух лет. Для этого энергетики работают в непростых условиях зимы, в том числе в выходные дни.

Все работы по внедрению интеллектуальной системы учета электроэнергии нашли поддержку федеральных и региональных органов власти, поскольку имеют высокую социальную важность в том числе для развития макрорегиональной экономики.

«Программа снижения потерь позволит улучшить показатели качества и надежности электроснабжения территорий и обеспечит резерв мощности для технологического присоединения новых потребителей к сетевой инфраструктуре. Кроме того, благодаря интеллектуальной системе учёта электроэнергии появится возможность дистанционно контролировать текущее потребление, анализировать и снижать расходы на оплату ресурса. Этот проект предназначен для людей, именно поэтому «Россети» уделяют его реализации повышенное внимание», — рассказал генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.

На период проведения работ для соблюдения техники безопасности энергетики обязаны ограничивать энергоснабжение потребителей. Мероприятия специалисты проводят в максимально оперативные сроки, временные ограничения энергоснабжения потребителей бывают краткосрочными. Все графики согласовываются с местными органами власти и заранее публикуются для жителей на региональных медиа-ресурсах.