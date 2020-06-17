Историю участка энергетики знают наизусть: в республике подобных тысячи. Улица Ахмеда Бокова расположена в районе новостроек, её основали в 2008 году. Здесь сразу же обосновались порядка 10 семей, но на этом заселение территории завершилось. Поняв, что местная администрация не может исполнить свои обязательства по электрификации территории, люди отложили строительство домовладений.

«Я один из первых жителей этой улицы. Мы с сестрой приобрели здесь два смежных участка. Сетей не было, поэтому строили самостоятельно. Хотя «сети» слишком громко сказано — деревянные брусья, алюминиевый провод. Думал, что это на время — месяц, другой, а получилось на десятилетие. И если вначале ещё напряжение было сносное, последние годы мы, можно сказать, живем без света. Электроприборы не работают, а в лампах по вечерам только нить накаливания тлеет, — рассказал Хаваж К., житель участка. — Моя сестра по этой причине не может переехать. Одно — нет света, второе — с маленькими детьми жить здесь опасно. Линия подгнила, покосилась — местами провода практически лежат на земле. Вот она и скитается по чужим квартирам который год».

Как осуществить давнюю задумку брата с сестрой — жить по соседству — подсказал знакомый из соседнего района. Решением аналогичной проблемы на улицах 70 лет Победы, Бокова, Западной и 70 лет депортации стало обращение к руководителю филиала «Ингушэнерго» Адаму Цечоеву. Бюджет поселения не позволял приступить к работам, и энергокомпания взяла на себя часть расходов на электрификацию — покупку трансформатора и проведение полного цикла работ.

Узнав о положительном опыте соседей, житель поступил так же — написал в адрес компании обращение, которое в очередной раз не оставило энергетиков равнодушными.

Шесть специалистов Малгобекских районных электрических сетей уже приступили к строительству воздушной линии электропередачи 6 кВ протяженностью 1,4 км: 19 железобетонных опор установили, на очереди монтаж самонесущего изолированного провода.

«Люди не хотят слышать про обязанность муниципалитетов электрифицировать районы новостроек, про отсутствие основания для проведения работ — ведь мы не единственный собственник электросетевого имущества в республике, и финансовых возможностей для работы на чужом оборудовании и в чужой зоне ответственности. Не из нетерпимости, просто они уже прошли определенный путь, и энергокомпания для них последняя надежда на «светлое» настоящее и будущее. Мы выкладываемся на 100%, потому что для настоящего энергетика «просьба о свете» — это даже не про строительство электросетевой инфраструктуры, а про возможность сделать жизнь людей лучше, — отметил директор филиала Адам Цечоев. — Нашли мы решение и на улице Ахмеда Бокова — поскольку в бюджете муниципалитета средств недостаточно, часть расходов — покупку опор и реализацию проекта, мы взяли на себя».

После завершения работ проблема низкого напряжения и аварийных отключений в непогоду на участке останется в прошлом.