В 2020 году — в честь 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне — «Россети Северный Кавказ» назвали именами героев Великой Отечественной войны семь крупных энергообъектов: по одному в каждом из регионов своей электросетевой деятельности.

«В год Памяти и Славы в честь Героев Отечества холдингом «Россети» реализованы знаковые социальные мероприятия. По инициативе Главы «Россетей» Павла Ливинского в Туле открыт первый Мемориал энергетикам — Героям Великой Отечественной войны. Важнейшим же для энергетиков Северного Кавказа стал проект по присвоению имен Героев ВОВ и отрасли ключевым энергообъектам компании», — рассказал генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.

На территории производственной деятельности филиала «Ингушэнерго» имя майора Хамида Котиева присвоено подстанции 35/10 кВ «Нестеровская», обеспечивающей электроснабжение сельских поселений Алхасты, Нестеровское, Берд-Юрт, Аршты и Чемульга Сунженского района республики.

Торжественное мероприятие по случаю патриотической инициативы энергетиков прошло сегодня. Почетное право снять полотно и открыть мемориальную доску с рассказом о подвиге и боевом пути героя вместе с исполняющим обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Батыром Булгучевым разделил глава сельского поселения Нестеровское Осман Чакиев.

Хамид Биботович родился весной 1904 года в предгорном селении Мужичи. Четырнадцатилетним подростком ушел в Красную армию добровольцем. Полный юношеской отваги и отчаянной храбрости, Хамид участвовал в боях партизанского отряда. Затем красноармеец Котиев становится кадровым офицером, получив необходимые знания и навыки в Краснодарской кавалерийской школе и пройдя подготовку в Окружной военной политической школе СКВО.

С 1938 года до окончания Великой Отечественной войны Хамид Биботович добросовестно служил на должностях комиссара военкомата города Георгиевска, командира отдельного эскадрона, помощника начальника оперативного отдела командира отдельного армейского отряда, заместителя командира полка по строевой части. Хамид Котиев много раз участвовал в боях, когда только счастливая случайность спасала его от смерти, бывал на волосок от гибели. Две тяжелые контузии и ранения не сломали его, он смог встать на ноги и вернуться в строй, пройти трудные дороги Великой Отечественной до конца.

Военный мундир героя украшали медаль «За отвагу», ордена Красного Знамени и Красной Звезды. За освобождение Праги Хамид Котиев награжден высшей воинской наградой Чехословакии — «Чехословацким крестом».

«Это нужно всем нам. Чтобы мы не забывали историю своей страны, историю наших отцов и дедов, которые показали самоотверженность, стойкость духа и неподдельную любовь к Родине. И помня об их мужестве и жертве, сами становились лучше — достойнее, вернее, честнее. «Звание» наследников воинов—освободителей нужно заслужить. Каждый день, каждым словом и поступком. Только так мы сможем выполнить свой долг — передать это знание и чувство следующему поколению. Хамида Биботовича уже нет с нами. Пусть обрадует его Всевышний раем. Но мы говорим ему и каждому Герою Великой Отечественной — мы помним ваш подвиг. Восхищаемся вашим путём — отважным и великодушным. И мы благодарны — за пример, за гордость, — отметил Батыр Булгучев. — Отныне свет, который загорается в домах тысяч жителей сельских поселений Алхасты, Нестеровское, Берд-Юрт, Аршты и Чемульга, в больницах, школах, детских садах и предприятиях этих населённых пунктов носит имя майора Хамида Котиева».

Присвоение подстанциям имен героев ВОВ — не единственная патриотическая акция северокавказских энергетиков. Накануне Дня Победы «Россети Северный Кавказ» объединили всех неравнодушных в социальном проекте «75 слов о войне». Энергетики Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Чечни, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Ставрополья и Калмыкии поделились строками произведений, посвященных войне, и пригласили жителей всей России последовать благородному примеру.

Интерактивный челлендж в первые же дни приобрел формат международного: благодарность героям ВОВ выразили представители 10 государств и более 25 национальностей. Свои #75слововойне сказали ветераны и сотрудники правоохранительных органов, врачи, школьники, общественные деятели, народные артисты, блогеры, спортсмены и даже известные всей стране телевизионные персонажи.