Многоквартирные дома построены по республиканской целевой программе «1000 квартир», в рамках которой предоставляется субсидия на погашение процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту. Заезд первых новоселов ожидается в ближайшие дни.

«Со специалистами «Ингушэнерго» мы начали работать еще на этапе подготовки проекта электрификации объектов — уточняли вводные данные, консультировались по вопросам проведения сложных подсчетов. Для того чтобы в доме, условно говоря, просто зажглась лампочка, нужно выполнить целый комплекс мероприятий. И только профессионалы могут рассчитать стандартную и пиковую нагрузку на электросеть, подобрать оптимальное оборудование и материалы — одним словом, составить план электроснабжения, который будет в полной мере соответствовать запросам пользователей. Итогом и сотрудничеством остался очень доволен. Поэтому подавать заявку на технологическое присоединение шел с легким сердцем. И оказался прав. Обошлось без подводных камней и в минимальный срок. Спасибо, друзья!» — прислал отзыв юрист компании застройщика «СтройИндустрия» Илез Балаев.

Повышение доступности сетевой инфраструктуры для социальных объектов входит в число основных задач энергетиков — специалисты непрерывно работают над оптимизацией рабочих процессов, расширением клиентского сервиса, усилением внутреннего контроля за реализацией своих обязательств.

«Задача энергокомпании — сделать сетевую инфраструктуру максимально доступной для всех групп потребителей. Но технологическое присоединение объектов жилищного фонда — не рядовая производственная задача. За каждым домом стоит благополучие людей — их комфорт и безопасность. Поэтому проекты этой категории на постоянном и особом контроле. Иной подход для нас неприемлем», — отметил заместитель директора по развитию и реализации услуг Ислам Гандалоев.