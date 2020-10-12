Возглавляет «антирейтинг» Республика Дагестан. Здесь с начала года специалисты компании выявили и пресекли 957 случаев энерговоровства почти на 489 млн рублей. В Чеченской Республике энергетиками выявлено 432 случая хищения почти на 12 млн рублей.

В Ингушетии специалисты регионального филиала с начала года пресекли 344 факта незаконного потребления энергоресурса более чем на 61 млн рублей. В Кабардино-Балкарии энергетики составили 265 актов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии на сумму 13,5 млн рублей. В Карачаево-Черкесии выявлено 226 фактов на 13 млн рублей. На Ставрополье — 145 случаев незаконного потребления ресурса почти на 9 млн рублей. На территории Северной Осетии энергетики обнаружили 96 случаев энерговоровства, вернув 3 млн рублей.

«Хищения электроэнергии всегда будут больной темой для энергетиков, поскольку «бьют» в первую очередь по нашим потребителям. Объем украденной электроэнергии списывается на потери, которые энергокомпания оплачивает за счет собственных ресурсов. В итоге — дефицит средств на техническое перевооружение сетей и ремонтную кампанию. Отсюда перепады напряжения и аварийные отключения.

Но у энерговоровства и несанкционированного вмешательства в работу энергообъектов могут быть и гораздо более страшные последствия — пожары и гибель людей. Поэтому борьба с неучтённым потреблением электроэнергии — одно из важнейших направлений, где мы изменили подход к работе. Усилили рейдовые мероприятия, в том числе с участием правоохранительных органов, запустили процессы по исключению коррупционной составляющей внутри отрасли.

Все материалы по бездоговорному и безучетному потреблению электроэнергии направляются в правоохранительные органы, где им дают процессуальную оценку», — отметил заместитель генерального директора по безопасности «Россети Северный Кавказ» Олег Солодовник.

«Россети Северный Кавказ» напоминают: самовольные подключения к электросетям опасны и напрямую влияют на качество и надежность электроснабжения, в том числе и социальных объектов − детских садов, школ, больниц. Кроме того, неучтенное потребление электроэнергии влечет и гражданско-правовые последствия: административную, а в случае причинения крупного вреда — уголовную ответственность.

Согласно статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях, самовольное подключение к сетям, а также самовольное использование электроэнергии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей; на юридических лиц − от 100 до 200 тысяч рублей. Уголовная ответственность за хищение электроэнергии предусматривает меру наказания по ст. 165 УК РФ в виде лишения свободы до двух лет.