Безопасность

Опасное соседство

«Россети Северный Кавказ» предупреждают жителей Ингушетии об опасности проживания в охранных зонах ЛЭП

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«Не подходи! Убьет!», «Стой! Напряжение», «Осторожно! Опасно для жизни!» — о возможной угрозе поражения электрическим током при приближении к линиям электропередачи неустанно предупреждают знаки филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго». Несмотря на это, ежегодно, специалисты фиксируют новые случаи нарушения охранных зон воздушных линий.

Очередной факт продемонстрировала рабочая группа энергокомпании во главе с директором Адамом Цечоевым корреспондентам НТРК «Ингушетия» и ГТРК «Ингушетия» в рамках акции «ЛЭП — стоп», направленной на предупреждение электротравматизма сторонних лиц.

По территории республики проходит транзитная высоковольтная линия напряжением 330 кВ, связывающая питающие центры «Владикавказ-500» и «Моздок». Объект — повышенной опасности, его безопасная зона начинается на расстоянии 30 метров от крайнего провода. Однако жилые дома, хозяйственные постройки и огороды расположены в 15-20 метрах или непосредственно под ним.

«Посмотрите, это монументальные металлические конструкции высотой с многоэтажный дом и весом в несколько тонн. Мы здесь даже гулять не рекомендуем. Падение опоры, обрыв проводов — этого, увы, нельзя исключить», — говорит главный инженер филиала Рамазан Таршхоев.

Энергетики не устают напоминать: охранные зоны электроустановок — территория с особыми условиями использования. Здесь нельзя возводить здания, сооружения, загромождать подъезды и подходы к опорам, устраивать свалки, стоянки механизмов, складировать любые материалы, разводить огонь, а также размещать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей. Любые действия должны быть согласованы с сетевой компанией.

«Я неоднократно говорил об этом и еще раз обращаюсь к населению республики: в пределах охранных зон категорически запрещены любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства или поставить под угрозу жизни и здоровье людей, — подчеркнул директор филиала Адам Цечоев. — Нельзя приобретать здесь участки. Если вам показывают правоустанавливающие документы, они получены незаконным путем. Будьте бдительны, вы понесете ущерб, и вам его никто не восполнит».

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