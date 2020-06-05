Электроснабжение

Предмет особой заботы энергетиков

«Россети Северный Кавказ» повысили надежность электроснабжения более 30 тыс. человек в Ингушетии

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В рамках подготовки объектов электросетевого хозяйства республики к осенне-зимнему периоду 2020/21 гг. специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» завершили ремонт подстанции «Карабулак». От стабильной работы питающего центра зависит надежное электроснабжение жилого массива и социально значимых объектов сельских поселений Троицкое, Яндаре и части города Карабулака.

Энергетики провели текущее обслуживание и испытания силовых трансформаторов, проверили релейную защиту и автоматику, отремонтировали секцию шин 35 кВ, очистили территорию от кустарниковой растительности. Комплекс технических мероприятий сформировали ещё в 2019 году на основании результатов ежегодной диагностики оборудования.

«Любое энергооборудование нуждается в контроле и систематическом обслуживании. А с учетом того, что большая часть наших подстанций введена в эксплуатацию еще в 60-е и 70-е годы, они предмет особой заботы специалистов, — говорит начальник службы подстанций Башир Мержоев. — Каждый летний день технического блока расписан буквально по минутам — нужно успеть проверить и подготовить объекты к несению максимума нагрузок в осенне-зимний период. От того, как мы проведём ремонтную кампанию, будет зависеть стабильность энергоснабжения нескольких сотен тысяч человек. А не в наших правилах подводить людей».

В соответствии с правилами устройства электроустановок и правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок работы предполагали временное прекращение подачи ресурса в с. п. Троицкое, Яндаре и части города Карабулака. Но жители отнеслись к неудобствам с пониманием.

«Расскажу историю, за которую мне одновременно и совестно, и радостно. Еще прошлым летом — стояли очень жаркие дни — в селе отключили свет. Причина — ремонт подстанции. А супруг мне говорит: на улице под сорок, вряд ли работают — сейчас всех выведу на чистую воду. Взял и поехал. А там специалисты, — говорит Айна Даурбекова, жительница с. п. Кантышево. — О своей первоначальной цели он ничего не сказал. Предложил ребятам обед. Они отказались, мол, не будем терять на еду время, людям тяжело без света в такой солнцепёк. Представляете? Он мне потом рассказывал, что так стыдно за себя ему давно не было. С того времени никакой злости. Тяжелый у них труд, пусть будет хотя бы благодарным».

На объекте работали служба подстанций, службы изоляции и защиты от перенапряжений, служба релейной защиты и автоматики — итогом усилий одиннадцати специалистов станет минимизация количества технологических нарушений в сети, повышение безопасности обслуживающего персонала и бесперебойное электроснабжение потребителей и объектов социального значения.
А всего до конца текущего года энергетики Ингушетии проведут ремонт 24 питающих центров.

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