Электроснабжение

Вы нам яркие вечера, мы вам — благодарность

«Россети Северный Кавказ» повысили качество электроснабжения жителей сельского поселения Сагопши

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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» завершили установку нового трансформатора в сельском поселении Сагопши Малгобекского района, получив взамен благодарность и добрую память 70 жителей населенного пункта.

Началом «светлого времени» для жителей части улиц Исламская, Гандалоева и Орджоникидзе стало обращение в адрес региональной энергокомпании. Инициативная группа рассказала: на трех улицах проживает порядка 200 семей, но напряжение в сети до отметки в 130-160 Вольт просело только у трети. Разобраться в причинах «световой несправедливости» направили оперативно-выездную бригаду Малгобекских районных электрических сетей. Специалисты выяснили: территория, на которой проживают заявители, запитана от одного трансформатора мощностью 160 кВА. 70 домов при нормативном значении в 30-32 абонента — оборудование просто не рассчитано на возросшее количество потребителей и их потребности.

«Перед нами стояла задача — решить для 70 семей проблему с перепадами напряжения, снизить вероятность аварийных отключений на участке и снять существующие ограничения по технологическому присоединению новоселов. Ее теоретическое решение крайне просто — выдача дополнительной мощности. На практике чуть сложнее, но и это не отняло у нас много времени. Работа в разы эффективнее, если всегда помнишь о конечном результате — радости на лицах наших потребителей», — рассказал директор филиала «Ингушэнерго» Адам Цечоев.

Спустя три дня после обращения рабочая группа предприятия установила на участке новый трансформатор в 400 кВА. Этой мощности достаточно, чтобы обеспечить качественное электроснабжение заявителей и резерв на случай присоединения новоселов.

«Вы нам яркие вечера, комфортный быт и безопасность, мы вам — благодарность от всего сердца и добрую память. Мне кажется, это равноценный обмен, — отметила семья Гандалоевых, проживающая на участке. — Труд у вас тяжелый, но благородный. И мы рады узнать, что вы достойны своей профессии — простые и отзывчивые. Как и подобает людям, несущим в наши дома свет».

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