Высоковольтная линия электропередачи протяженностью 12 км построена в 70-е годы для электроснабжения восточной и западной частей города. Энергообъект числится бесхозным и в зону повышенного внимания энергетиков попал несколько лет назад. Опасная ситуация сложилась на отпайке, запитывающей около 80 потребителей Промышленной улицы, следственный отдел по Малгобеку, отделение МВД России по Малгобекскому району и городское автотранспортное предприятие. В нарушение правил устройств электроустановок и установления охранных зон несколько собственников земельных участков построили домовладения в недопустимой близости от объекта повышенной опасности. Расстояние от крайнего провода воздушной линии и кровли построек оказалось менее метра. Осознав возможные последствия недальновидного поступка, жители обратились за помощью в энергокомпанию.

«Это невыносимо — жить «под напряжением» в прямом и переносном смысле слова. У нас маленькие дети. Следить за ними 24 часа в сутки не получается. А если случится непоправимое? Как с этим жить? Да, нам нужно было побеспокоиться об этом раньше, ещё до строительства. Мы упустили, не предусмотрели. Но вы можете нам помочь, как делали это уже не раз», — написали потребители в адрес «Ингушэнерго».

Перед сетевой компанией встал выбор: оставить обращение жителей без внимания. И это казалось оправданным шагом. Энергообъект — вне балансовой принадлежности филиала, к тому же специалисты не раз поясняли: охранные зоны электроустановок — территория с особыми условиями использования, строить здесь нельзя. Второй вариант — перенос линии электропередачи с территории частной застройки. Решение было ожидаемым — участок ЛЭП протяженностью 150 метров демонтировали и вынесли в соответствии с требованиями безопасности.

«Мы не рассматриваем обращения потребителей по одному шаблону. Каждый человек — отдельная история. Существует огромная пропасть между заявлением о переносе линии электропередачи от владельца энного торгового дома или трехэтажного особняка премиум-класса и простого обывателя, который годами собирал средства на покупку или строительство нового дома и оказался в подобной ситуации в силу непростых жизненных обстоятельств. Нюансов очень много, и мы каждый учитываем при принятии итогового решения, но главными всегда остаются человечность и неравнодушие», — отметил директор филиала «Ингушэнерго» Адам Цечоев.