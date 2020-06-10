Энергообъект, запитывающий более 600 потребителей, в том числе две общеобразовательные школы и стадион, построен ещё в 1968 году. 52 года не прошли даром — воздушная линия морально и физически устарела и в непогоду доставляла немало хлопот специалистам.

«Очень много времени и сил у оперативно-выездных бригад отнимал именно этот участок. Но работой энергетиков не испугаешь, главное другое — из-за высокого износа мы не могли гарантировать нашим потребителям надежное электроснабжение. И еще один, не менее важный пункт. Воздушная линия электропередачи, смонтированная оголенными проводами, проходит рядом с двумя многоэтажными домами. Жители, как водится, оборудовали себе балконы, конструкции для просушки белья, и объект повышенной опасности оказался совсем близко. Конечно, этот вопрос необходимо было решить, что мы и сделали при первой возможности», — рассказал директор филиала «Ингушэнерго» Адам Цечоев.

Специалисты Малгобекских районных электрических сетей за два дня заменили оголенный провод на самонесущий изолированный, ветхие опоры — на новые железобетонные. В результате электроснабжение 640 потребителей отвечает высоким требованиям надежности и качества, 80-ти жителей — дополнительно электробезопасности. Кроме того, увеличена пропускная способность линии и снижены затраты на ее обслуживание.

«К перебоям электроснабжения в непогоду, честно скажу, я относилась спокойно. Мелочи это, да и ребята практически сразу приезжали — долго ждать света нам никогда не приходилось. Меня другое волновало: а вдруг кто-то попадет под напряжение? Это была жизнь на пороховой бочке в прямом смысле слова. Я вам передать не могу, какое облегчение сейчас испытываю. Я даже спокойнее и собраннее стала, — говорит Ева Арчакова, жительница города Малгобека. — Искренняя благодарность сотен человек многого стоит? Энергетики её заслужили. А отдельное спасибо ребятам, которые работали на нашем участке. Столько вопросов мы им задали. Вежливо и доступно все объяснили. А после всего еще спросили у каждого, нужна ли их помощь. Золотые — и специалисты, и люди».