Электроснабжение

Весомый опыт взаимодействия

«Россети Северный Кавказ» повышают надёжность электроснабжения самого молодого города Ингушетии

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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» перед сезоном холодов проводят ремонтные работы на питающем центре «Слепцовская-35». Подстанция служит источником энергоснабжения центральной части самого молодого города Ингушетии — Сунжи.

От стабильной работы энергообъекта зависит свет в домах 34,5 тысячи жителей города, а также энергоснабжение Сунженской центральной районной больницы, агрокомплекса «Сунжа», предприятий жилищно-коммунального хозяйства и правоохранительных служб.

«2021 год для подстанции «Слепцовская-35» будет юбилейным — 50 лет. Цифра не критичная. Большая часть наших подстанций введена в эксплуатацию в 60-е и 70-е годы. И они по-прежнему способны обеспечить надежность электроснабжения потребителей, в том числе в условиях осенне-зимнего максимума нагрузок. Но только при одном условии — регулярном обслуживании и контроле. Диагностику и анализ работы оборудования мы проводим ежегодно. На основании заключения специалистов формируется комплекс технических мероприятий — ремонтная программа компании. Это один из главных документов энергетиков, за цифрами которого — стабильность электроснабжения более 500 тысяч жителей региона», — рассказал главный инженер филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Объективные сложности 2020 года — непростая эпидемиологическая обстановка и низкая платежная дисциплина отдельных групп потребителей — не повлияли на подготовку к осенне-зимнему периоду. Все мероприятия ремонтной кампании энергетики выполняют в срок.

«У нас сейчас самая горячая пора. Максимальное внимание муниципалитета направлено на решение вопросов, связанных с подготовкой к предстоящим холодам. С «Россети Северный Кавказ» у нас весомый опыт взаимодействия, в том числе в нештатных ситуациях. Я лично убедился, что энергетики всегда руководствуются в своей работе принципами надежности и эффективности. Надеюсь, что перечень мероприятий по подготовке сетевого хозяйства города к зиме будет отработан качественно. Как и всегда», — отметил глава города Сунжи Хаваш-Багаудин Сапралиев.

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