На объекте трудятся 15 специалистов четырех служб филиала. Задача энергетиков — проверка релейной защиты и автоматики, очистка территории от кустарниковой растительности, а также текущее обслуживание и испытание силового трансформатора. Завершат подготовку этой подстанции к зиме 17 сентября.

«На балансе предприятия — 29 питающих центров. Проверить нужно каждый. Текущий ремонт, капитальный — всё должно быть выверено до мелочей. Мы сами себе не даём права на ошибку, поскольку технологическое нарушение на подстанции — это целые населённые пункты без электроснабжения. Конечно, свести аварийность к нулю очень сложно. Любое оборудования выходит из строя, да и сторонние факторы никто не отменял. Но для настоящего энергетика важно понимать, что всё от нас зависящее — отработано на 100%», — отметил главный инженер филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

По итогам восьми месяцев энергетики Ингушетии провели ремонт на 22 питающих центрах, первоначальные эксплуатационные характеристики ещё 7 специалисты вернут до конца сентября текущего года.

«Участок сложный и ответственный, но нам в радость. Каждая подстанция — это второй дом, с каждой связывают теплые воспоминания, — говорит начальник службы подстанций Башир Мержоев. — Вот, к примеру, случай, который произошел с нами лет десять-двенадцать назад. Вывели в ремонт подстанцию «Сурхахи». И в самый разгар работы понимаем, что одну из деталей коммутационного оборудования нужно «варить». Объект обесточен в соответствии с правилами устройства электроустановок и правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. Село, соответственно, тоже. Нужно ехать в другой населённый пункт.

Собираемся, а в это время останавливается мимо проезжающая машина. Как у нас принято — «что, как, нужна ли помощь». Объясняем ситуацию, мол, спасибо, помочь нам никак не получится. А у парня (это был Аушев из Сурхахов) оказался строительный цех. И генератор в наличии. Так вот, он не дал нам уехать. Открыл помещение, вызвал рабочих, отвез и привёз обратно нашего специалиста. И ехать в соседнее село не пришлось. Спасибо ему большое, мы помним его добро. И таких историй у нас в запасе сотни, они и помогают в работе».